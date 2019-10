Capannori: un incontro su lotta al doping e abuso di integratori alimentari nello sport

La risposta al fenomeno “doping” non può che essere plurale e sinergica: occorre mettersi insieme, fare squadra, condividere la partita per vincerla.

Negli interventi dei molti relatori che si succederanno, saranno trattati temi di estrema attualità, come le mode pericolose e le fake news che possono spingere a scelte dannose, con una particolare attenzione al mondo degli adolescenti. Verranno messi in evidenza i danni per la salute delle pratiche dopanti e le novità normative in materia. Avranno anche grande spazio gli interventi effettuati dagli organismi di controllo, con la partecipazione dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e saranno illustrate le iniziative di prevenzione.

L’iniziativa è inserita nel programma di aggiornamento per medici e tecnici del Dipartimento della Prevenzione dell’Asl Toscana nord ovest, ma è rivolta anche a dirigenti e tecnici delle società sportive.

La segreteria scientifica è curata dall’ex direttore dell’area Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Toscana nord ovest (in pensione da pochi giorni) Alberto Tomasi e dal direttore della Medicina dello sport di Lucca Carlo Giammattei, mentre della segreteria organizzativa si occupano Gianna Innocenti e Fausto Morgantini.

L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Medici della provincia di Lucca e dal Panathlon International Club di Lucca.