Capannori: rimborso del 100% degli importi versati per le rette dell’asilo nido

CAPANNORI – L’amministrazione Menesini rimborserà il cento per cento degli importi versati per le rette dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali. Una misura che sarà finanziata con una parte dei fondi provenienti dal Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) nell’ambito del ‘Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a sei anni’.

Potranno usufruire del rimborso coloro che alla data del 12 dicembre 2018 saranno in regola con il pagamento delle rate a proprio carico per la frequenza dell’asilo nido fino a novembre 2018 compreso.

Per ricevere il rimborso tramite bonifico le famiglie dovranno protocollare all’Urp del Comune entro il 13 dicembre 2018 il modulo ricevuto tramite posta dal Comune dove oltre ai dati anagrafici dovrà essere inserito il codice Iban. La riscossione del contributo potrà avvenire anche tramite rimessa diretta presso tutti gli sportelli del Banco Popolare- Cassa di Risparmio Lucca, Pisa, Livorno.

“Si tratta di un’ulteriore misura messa in campo dall’amministrazione comunale con le risorse provenienti dal Miur – spiega l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti- per dare un sostegno concreto alle famiglie che usufruiscono di un servizio di fondamentale importanza come il nido, in primo luogo per l’educazione dei più piccoli, ma anche perchè consente ai genitori e, in particolare alle mamme, di conciliare il lavoro con la cura dei figli”.

Le altre misure realizzate dall’amministrazione comunale con i fondi Miur per agevolare la frequenza al nido sono un bonus pari al 70% della retta versata dalle famiglie dei bambini che nell’anno educativo 2017-2018 hanno frequentato gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali (il rimborso già in pagamento è stato calcolato sull’importo totale della retta versato nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2018) e l’apertura con frequenza gratuita per tutto lo scorso mese di agosto in orario 7.30-17.30 dell’asilo nido comunale ‘Il Grillo parlante’ di Capannori.

Ulteriore iniziativa è l’apertura sempre con frequenza gratuita del ‘Il Grillo parlante’ per i bambini già iscritti il sabato mattina e pomeriggio fino a Natale con lo svolgimento del progetto ‘Il laboratorio segreto di Babbo Natale’. Al mattino i piccoli svolgono attività laboratoriali con le educatrici; al pomeriggio le attività vedono il coinvolgimento diretto delle mamme e dei papà fianco a fianco con le loro bambine e i loro bambini. Il tutto viene svolto ponendo al centro il tema del riuso dei materiali e degli oggetti.