Capannori: prosegue il progetto ‘Strade Sicure’, 360mila euro in asfaltature tra settembre e ottobre

CAPANNORI – Tutto pronto per una fine estate e inizio autunno di asfaltature a Capannori. Al via infatti nelle prime settimane di settembre un lotto di tratti di asfaltature per un importo di 120.000 euro, che interesseranno sia la zona nord, che centro, che sud del territorio.

Prosegue, quindi, il progetto “Strade sicure” promosso dall’amministrazione Menesini.

In questi giorni sarà stipulato il contratto con la ditta che si è aggiudicata i lavori e le opere potranno iniziare sfruttando al massimo le condizioni meteorologiche più favorevoli per realizzare questo tipo di lavori.

«Il nostro impegno sul fronte della sicurezza stradale è più alto che mai – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. Questi lavori proseguono il percorso di manutenzioni straordinarie che questa primavera ha già avuto un concreto riscontro con una prima parte di asfaltature. Stiamo inoltre già programmando ulteriori opere per il 2018 che recepiranno le esigenze del territorio. Accanto alla posa di asfalto continuano anche altri lavori, da quelli quotidiani del cantoniere del paese, a quelli di rifacimento della segnaletica e di taglio dell’erba. La sicurezza stradale si fa a 360 gradi».

Ecco i tratti di strada interessati dai lavori di asfaltatura: Stradone di Camigliano e via delle Pianacce a Camigliano; via di Matraia a Matraia; via dei Pellegrini a Pieve di Compito; via di Sant’Andrea a Sant’Andrea di Compito; via delle Ville e via del Fondaccio a Lammari; via di Carraia a Tassignano, Santa Margherita e Pieve San Paolo; via Spadoni a Marlia; via di San Ginese a San Ginese di Compito; via di Coselli a Coselli; via Vecchia di Vorno a Badia di Cantignano.

Terminata, inoltre, la gara per affidare altri due lotti di asfaltature, che quindi saranno operative nel mese di ottobre, entrambi da altrettanti 120mila euro l’uno, per un totale di 240.000 euro.

Nel mese di ottobre, i tratti asfaltati saranno: via di Santallago a Vorno; via di Campolungo e via Vecchia di Ruota a Colle di Compito; via dei Masini, via Paolinelli, via Ceppo di Melo, via della Rimembranza, via San Donnino, via della Chiesa, via Cortinella e via di Pelago a Marlia; via Carlo Piaggia e via del Casalino a Capannori; via dei Coselli, via di Molina, via Lombarda e via delle Ville a Lammari; via di Valgiano a Segromigno in Monte; via del Marginone a Tassignano; via dei Cani e via del Chiasso a Lunata; via Don Emilio Angeli a Segromigno in Piano; via dei Coselli a Guamo e Coselli; via Vecchia di Vorno a Badia di Cantignano; via del Rogio a Tassignano e Paganico; via di Villa a San Ginese di Compito; via di Sant’Andrea a Massa Macinaia, Sant’Andrea di Compito e San Giusto di Compito; via della Torre a Sant’Andrea di Compito; via di Carraia a Carraia, Toringo e Parezzana.