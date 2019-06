Capannori: presentato il direttivo comunale di Fratelli d’Italia

CAPANNORI – È stato presentato quest’oggi, presso la sede del partito in via Romana, il direttivo comunale di Fratelli d’Italia di Capannori. Presenti alla conferenza stampa il deputato di FdI On. Riccardo Zucconi, il consigliere comunale Matteo Petrini e il nuovo coordinatore comunale Paolo Ricci.

Dopo aver ricordato dell’anniversario dei dieci anni dalla Strage di Viareggio, <<una tragedia che sconvolse la città – commenta Riccardo Zucconi – e rispetto alla quale, lentamente, la giustizia sta facendo affiorare le responsabilità apicali>>, il coordinatore comunale Paolo Ricci ha ringraziato i 1072 elettori che hanno votato la lista di Fratelli d’Italia alle comunali dello scorso 26 maggio, un ‘risultato storico’ che ha permesso a Fratelli d’Italia di entrare per la prima volta in consiglio comunale. <<Facciamo i complimenti a Menesini, ma sappia che gli renderemo la vita difficile – prosegue -. Un riconoscimento forte lo indirizziamo verso Riccardo Zucconi e Marco Chiari (coordinatore provinciale Fdi) che ci sono sempre vicini e rispetto ai quali siamo completamente allineati. In FdI la porta è aperta per tutti coloro che sono interessati a fare politica, allineandosi con le linee di partito. Nostro obiettivo è quello di lavorare sul territorio e ascoltare le persone>> – conclude Ricci.

<<Siamo l’unico partito che durante le elezioni ha confermato i voti delle europee alle comunali – interviene il consigliere comunale Matteo Petrini -. Non condivido affatto il modo in cui la maggioranza di centrosinistra si è comportata nel primo consiglio comunale per le elezioni del presidente e del vicepresidente. Inoltre, cominciano già a non mantenere le promesse, perché entro giugno, dopo la nostra denuncia del 4 maggio scorso, dovevano iniziare i lavori per le infiltrazioni al tetto del Pala Piagge, la casa della Nottolini volley, ma niente è stato fatto. Allo stesso modo – conclude – siamo rimasti basiti dal suo atteggiamento sulla vicenda Lucchese>>.

<<La federazione di Capannori, insieme a quella di Massarosa, è la più attiva nella provincia di Lucca – interviene l’Onorevole Zucconi –. Qui è stato fatto un ottimo lavoro che ha portato risultati concreti e vedrete che, nel giro dei prossimi due mesi, Fdi registrerà ulteriori adesioni sul territorio provinciale. Adesso in Italia ci troviamo di fronte ad un governo quotidianamente appeso ad un filo. Per ora ha deluso: non resta che vedere l’esito della procedura di infrazione – conclude – senza dimenticare che tutti i provvedimenti più importanti sono stati posticipati dopo il 20 luglio, l’ultima data utile per decidere di tornare a nuove elezioni>>.

Di seguito il nuovo organigramma del partito.

Coordinatore comunale: Paolo Ricci. Vice coordinatori: Gianluca Lommori e Cristina Pasquini. Responsabile organizzazione: Arturo Marsili. Responsabile tecnico legale: Stefano Della Nina. Segretaria: Giada Alessandri. Responsabili comunali giovani: Iacopo Aquilini ed Edoardo Olivares. Responsabile direttivo provinciale: Mario Filippi. Altri membri del direttivo: Marco Visibelli, Antonio Di Muro, Fabio Giannini, Mirco Donati, Mario Criscimanni Buttiglione, Licia Spadoni. Infine fa parte del direttivo il consigliere comunale Matteo Petrini.