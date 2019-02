Capannori: presentata la nuova stalla dell’azienda agricola Baisi, il 40% finanziato dal G.I.R.A per la Piana lucchese

CAPANNORI – Una stalla tutta nuova costruita in un ampio spazio verde che ospita circa 40 bovini da latte. L’ha realizzata l’azienda agricola Stefano Baisi nella zona agricola a nord dei Laghetti di Lammari che grazie al PIF, Progetto Integrato di Filiera, promosso dalla Regione Toscana, denominato G.I.R.A per la Piana lucchese, ha ottenuto circa il 40% del finanziamento necessario alla sua costruzione, pari a 90 mila euro. La nuova struttura, che sostituisce quella vecchia situata nel centro di Lammari, è stata presentata questa mattina (giovedì) con una conferenza stampa sul posto alla quale erano presenti il sindaco Luca Menesini,l’assessore Ilaria Carmassi il consigliere comunale Guido Angelini, il presidente e il direttore della Federazione Coldiretti Lucca rispettivamente Andrea Elmi e Maurizio Fantini e Achille Guastalli coordinatore di area dell’associazione provinciale allevatori Lucca.

La stalla, che può contenere fino a 70 capi, ha una superficie di 500 metri quadrati ed è dotata di un moderno impianto di mungitura che consente di mungere 5 bovini alla volta due volte al giorno. La struttura è a stabulazione libera, ovvero gli animali non sono legati ma possono muoversi liberamente al suo interno ed inoltre ha annesso un paddock, ovvero un recinto dove le mucche possono pascolare liberamente. Il latte prodotto, in media 350 litri al giorno, in parte viene lavorato in un caseificio della zona e trasformato in yogurt, vari formaggi e ricotta che vengono venduti ai mercati contadini organizzati dai Comuni e nei mercati ‘Campagna amica’ di Coldiretti e in parte venduto.

Sul perimetro della stalla sono già state piantumate alcune piante che andranno a costituire una siepe che permetterà di ridurre l’impatto ambientale dell’opera.

Il Pif G.I.R.A. per la Piana lucchese è nato dalla volontà di un gruppo di imprenditori agricoli lucchesi con l’obiettivo di affrontare le criticità principali che stanno emergendo nel settore della produzione dei cereali ad uso zootecnico nel territorio lucchese, come la frammentazione del tessuto imprenditoriale, la diminuzione nell’ultimo decennio della superficie agricola utilizzata, una scarsa presenza di infrastrutture, di impianti trasformazione e commercializzazione e l’insorgenza sempre più elevata di contaminazione da aflatossine nella produzione maidicola.

<< Questa struttura è un risultato concreto di questo progetto strategico per lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia del nostro territorio, settori che si stanno rivelando sempre più determinanti per creare nuova occupazione, soprattutto giovanile, sul nostro territorio e che si è dimostrato vincente, perché ha consentito di fare sistema tra soggetti di settori economici contigui in collaborazione con istituzioni, associazioni di categoria e centri di ricerca, grazie ai piani integrati di filiera della Regione – afferma il sindaco Luca Menesini -. Un’opportunità rilevante che è stata colta anche da altre aziende locali e che dà la possibilità di valorizzare e sviluppare la filiera cerealicola locale attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi, di trasformazione e di commercializzazione, il miglioramento della qualità delle produzioni, la realizzazione e l’ammodernamento delle strutture. La nuova stalla dell’azienda Baisi va a sostituire quella precedentemente situata nel centro di Lammari, portando così benefici ambientali e igienico sanitari, ma soprattutto andando a dare possibilità di ulteriore sviluppo a questa attività che è una delle poche del settore con dimensioni importanti rimaste sul territorio>>.

<<Una nuova stalla nelle campagne della lucchesia. In altri tempi una notizia di questo genere sarebbe passata inosservata, ma oggi, con l’apertura di una nuova struttura, seppur nell’attualità della guerra del prezzo del latte, l’inaugurazione di una nuova stalla è motivo di festa ma anche un segnale di vitalità di un settore che ha capacità di reazione – afferma il presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi -. Ne è sicura Coldiretti che in questi anni, grazie al progetto di Campagna Amica, la più grande rete di vendita diretta d’Europa formata da agricoltori ed allevatori, è riuscita a dare una prospettiva alle campagne ed alle stalle facendo incontrare nuovamente, come accadeva un tempo, chi produce e chi consuma. Stefano, poco più che quarantenne, ha accettato una nuova sfida, trasferendo la propria stalla dal centro di Lammari in una zona più idonea a questa attività che consentirà l’aumento del numero dei capi bovini da latte insieme alla sua capacità di produrre reddito ed assicurare un pezzetto di futuro ad una zootecnia in grande difficoltà>>.

<<Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Capannori che mi ha sempre sostenuto nel percorso che mi ha portato alla realizzazione di questa nuova struttura che per la mia azienda è un’importante opportunità di crescita e sviluppo – sostiene Stefano Baisi -. Con la nuova stalla infatti sto riuscendo a migliorare la qualità della mia attività, grazie a spazi più ampi che consentono migliori condizioni per i capi allevati e nuovi impianti che velocizzano e migliorano alcuni importanti passaggi del processo di produzione del latte>>.