Capannori: i 17 progetti della ‘Vetrina scolastica’ per l’anno appena iniziato

CAPANNORI – Sono 17 i progetti educativi della ‘Vetrina scolastica’ per l’anno scolastico 2018-2019 incentrata sul tema generale “Le Nuove Consapevolezze’ che andranno ad arricchire l’offerta formativa rivolta agli alunni di tutti gli ordini e gradi d’ istruzione, dalle scuole dell’infanzia al liceo scientifico ‘Majorana’. Tanti i temi trattati. Tra questi sport, musica, teatro, educazione ambientale.I progetti della ‘Vetrina scolastica’ realizzata dal Comune in collaborazione con associazioni e istituti comprensivi nell’ambito del ‘Patto per la Scuola’ sono stati selezionati attraverso un apposito avviso pubblico.

«La Vetrina Scolastica si conferma ogni anno come un’iniziativa preziosa per la formazione di bambini e ragazzi, perché va ad aumentare e potenziare l’offerta educativa delle nostre scuole, integrandosi con la normale attività didattica – sostiene l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Anche quest’anno vengono proposti progetti di grande interesse e di vario genere che sono certo riusciranno ad incuriosire, appassionare e far crescere i nostri studenti».

Di seguito tutti i progetti della Vetrina Scolastica 2018-2019: ‘Noi e gli animali’ (LAV onlus); ‘Balliamo insieme’ (associazione Daisy Dance); ‘Il lavoro raccontato’ (Maestri del Lavoro), ‘School of Baseball’ (DRK Sport ASD); ‘Vivere la natura e le emozioni in autonomia’ (Zeroseiup-associazione di promozione); ‘La natura ci ama (M’AMO onlus); ‘Inner Peace Class’ (associazione Inner Peace); ‘Calci, Regole e Valori’ (ASD sport Toscana Calcio Balilla); ‘Inesplor…azione:laboratorio di motricità infantile (A.S.D. Atletica Virtus CR Lucca); ‘Dal silenzio alla voce: comunicare le emozioni attraverso l’espressione verbale e vocale’ (Croce Verde P.A. Lucca); ‘Insieme agli altri…io cresco'(Paideia- Insieme per l’educazione); ‘Progetto musica nelle scuole’ (Filarmonica G.Puccini di Segromigno in Monte); ‘Big Bang!Caos-Caso-Cose…i 4 elementi: aggregazioni di energia in mater-ia'(associazione culturale Inarte); ‘A scuola di risate!’ (associazione culturale e benessere Sogno d’acqua); ‘Giostra Musicale Junior’ (associazione culturale La Rondine); ‘Il baco da seta'(Corte Gloria);’Progetto di teatro e didattica della visione ‘Orfeo, Euridice, Ermes’ (associazione culturale dello Scompiglio).