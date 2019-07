Capannori, Fratelli d’Italia: il cantoniere di paese è un account automatico che risponde ad intervalli regolari?

CAPANNORI – “Con lo spirito di una politica fatta di costante presenza sul territorio ed attenzione alle necessità dei cittadini, Fratelli d’Italia Capannori tiene a portare alla luce una segnalazione ricevuta ieri, martedì 16 luglio 2019.

Poiché dal 2014, l’attuale amministrazione si vanta di aver istituito il cantoniere di paese, dedito ad attività di controllo ed alle piccole manutenzioni sul territorio, oggi dobbiamo segnalare che probabilmente tale ruolo funziona solo sulla carta ma non nella realtà.

Alcuni abitanti di Gragnano ci informano che in Via del Leccio lo specchio installato per permettere l’ingresso in strada in sicurezza di alcuni abitanti, risulta rotto (vedi foto) e quindi inutilizzabile.

Dopo varie segnalazioni inascoltate, in data 5 luglio un residente ha provveduto a scrivere al cantoniere di paese che, in maniera impeccabile risponde immediatamente che la segnalazione é stata presa in carico (trattasi di risposta automatica?). Ancora più stupefacente, visti i tempi della burocrazia, é stata la risposta ricevuta solo tre giorni dopo in cui viene scritto che la segnalazione é stata chiusa. A questo punto gli abitanti della zona hanno provveduto al sopralluogo, ma purtroppo la loro speranza di aver risolto il problema in così poco tempo è stata delusa. Infatti, ad oggi lo stato dello specchio risulta sempre il medesimo, con conseguente rischio di incidenti per automobilisti o pedoni che devono entrare in strada.

Non vogliamo insegnare niente a chi ci governa da ormai 16 anni, ma di certo prima di comunicare che il problema è stato risolto, dovrebbero risolvere lo stesso.

Oppure il posto del cantoniere di paese é stato assegnato ad un account automatico che risponde ad intervalli regolari?

Gradiremmo quindi una spiegazione sul reale stato di tale servizio e, soprattutto, che la segnalazione venga portata a termine.”