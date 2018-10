‘Capannori fa centro!’: due spettacoli giovedì e venerdì su passato e presente che si incontrano

CAPANNORI – Due spettacoli itineranti al Polo tecnologico di Segromigno in Monte, giovedì 4 ottobre, e al parco della chiesa di San Ginese, venerdì 5 ottobre, quali eventi conclusivi del progetto ‘Capannori: Fa Centro! Passato e Presente si Incontrano“ promosso dal Comune e realizzato dall’associazione Experia di Capannori con il coordinamento di Michela Innocenti che è anche interprete degli spettacoli.

Il progetto si è sviluppato in alcune corti del territorio capannorese e in particolare delle frazioni di San Ginese di Compito, Segromigno e Camigliano, raccogliendo attraverso interviste agli abitanti di questi particolari insediamenti tipici del capannorese, le loro piccole, grandi storie, i ricordi, le impressioni d’un tempo che fu, ma anche la dimensione della vita attuale.

“ ‘Capannori fa centro’ è un progetto importante ed originale perché valorizza la realtà passata e presente della vita delle corti, insediamenti rurali tipici delle nostre campagne che raccolgono in sè importanti storie e tradizioni e che costituiscono quindi una ricchezza per la cultura locale e non solo – afferma l’assessore al volontariato, Serena Frediani -. Un’occasione per tutti i cittadini di approfondire la conoscenza di queste realtà in un modo anche divertente assistendo ad uno spettacolo”.

Le due serate conclusive del progetto vedono protagonisti alcuni attori professionisti, interpreti autoctoni delle corti e provenienti da altri paesi che, anche sulla base delle interviste raccolte, hanno costruito i due spettacoli. Nel corso delle serate infatti non mancheranno i momenti per ricordare anche quando dalle corti si partiva per cercar fortuna: presente e futuro si intrecciano in questi spettacoli itineranti pensati e realizzati dall’attore e regista Alessandro Bianchi. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e sono ad ingresso libero.Per informazioni e prenotazioni 348 2205155‬.