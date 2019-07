CAPANNORI – Comune ‘plastic free’ entro la fine dell’anno. E’ iniziato con la sostituzione dei bicchieri di plastica erogati dal distributore automatico di bevande presente nell’atrio della sede comunale di piazza Aldo Moro con bicchieri di carta, il percorso con cui l’amministrazione Menesini vuole eliminare l’utilizzo della plastica ‘usa e getta’ all’interno del Comune. Un percorso che poi dovrà estendersi a tutti gli edifici pubblici comprese le scuole del territorio.

Presto anche le palettine in plastica per le bevande saranno eliminate in favore di altre di tipo ecologico, mentre cialde compostabili sostituiranno le attuali cialde per il caffè. Intanto da oggi bicchieri di carta hanno sostituito quelli in plastica anche per gli erogatori d’acqua presenti nella sala del consiglio comunale. Altre sono le azioni allo studio dell’ente di piazza Aldo Moro.

Tra queste dotare ogni piano della sede comunale di erogatori dell’acqua, oltre a quello esistente a piano terra, per contenere l’uso delle bottigliette di plastica.

Misure che si affiancano a quella con cui l’amministrazione comunale sta dotando gli edifici pubblici più frequentati di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di incentivare una buona pratica anche fuori dalle mura domestiche.

“E’ questo il primo passo di un nuovo percorso virtuoso voluto dalla nostra amministrazione per eliminare l’utilizzo della plastica ‘usa e getta’ all’interno del Palazzo Comunale, dando così il via ad una nuova buona pratica inserita nella strategia Rifiuti Zero – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Il percorso, che aderisce anche alla recente campagna ‘#StopUsaeGetta’ lanciata dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune, proseguirà nei prossimi mesi con la sostituzione di materiali in plastica anche negli altri edifici pubblici per favorire l’utilizzo di prodotti compostabili o riutilizzabili. Vogliamo che l’ente pubblico sia di buon esempio per diminuire sensibilmente l’uso della plastica ‘usa e getta’, un materiale altamente inquinante che sta danneggiando in modo irreparabile il nostro pianeta”.