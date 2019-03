Capannori: approvato il progetto di rifacimento della copertura della palestra Carlo Piaggia

CAPANNORI -Manutenzione straordinaria in vista per la palestra “Carlo Piaggia” di Capannori. La copertura in guaina di una parte dei locali di servizio e accessori sarà rifatta. Inoltre saranno eseguite opere interne relative alla messa a nuovo dell’intonaco interno dove sono presenti criticità dovute alle infiltrazioni nei corridoi di accesso all’impianto. È quanto ha stabilito l’amministrazione Menesini che ha stanziato 65 mila euro per l’intervento. Si prevede di dare il via all’opera durante il mese di maggio. Il cantiere, fra l’altro, non interferirà con l’attività scolastica e sportiva, visto che non riguarderà il rettangolo di gioco.

<<Proseguono gli investimenti dell’amministrazione comunale per migliorare gli impianti sportivi del territorio – afferma l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. La palestra di Capannori è uno dei luoghi più importanti dove si pratica sport sul territorio, visto che è utilizzata per numerose attività, fra cui quelle della scuola secondaria, del liceo e quelle agonistiche legate alla pallavolo. Siamo quindi consapevoli dell’importanza di mettere a disposizione della comunità strutture sempre più curate. Questo intervento va proprio in questa direzione>>.

I lavori prevedono il ripristino delle impermeabilizzazioni delle coperture mediante la sostituzione delle guaine impermeabilizzanti esistenti, la ripresa dei sottostanti piani di posa e il rifacimento delle pendenze della copertura al fine di migliorare lo scorrimento delle acque meteoriche. Sarà anche effettuata la ripresa degli intonaci, che successivamente saranno tinteggiati.