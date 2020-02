Capannori: approvata l’adesione al “Patto dei sindaci per il clima e l’energia”

CAPANNORI – Ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul territorio comunale di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore gestione dell’energia basata su misure di efficienza energetica degli edifici pubblici e promozione di fonti rinnovabili. E’ questo il principale obiettivo del ‘Patto dei Sindaci per il clima e l’energia’ dell’Unione Europa la cui adesione da parte del Comune è stata approvata ieri pomeriggio (mercoledì) dal consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza, di Fratelli d’Italia e Forza Italia e l’astensione del Movimento 5 Stelle, mentre la Lega non ha partecipato al voto. Al Patto hanno già aderito migliaia di Comuni europei.

<<Anche gli enti locali facendo rete tra loro possono dare un contributo concreto alla riduzione delle emissioni in atmosfera – affermano l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e il presidente della commissione consiliare ambiente Francesco Borelli -. Riteniamo per questo molto significativo aderire a questo patto, perché solo con azioni mirate e la massima condivisione, non solo a livello locale, ma anche ad un livello molto più ampio come quello europeo ed oltre, di politiche e buone prassi possiamo incidere davvero sul clima e fermare quella che si sta rivelando una vera emergenza ambientale. Per far questo è necessario lavorare in particolare, come indica lo stesso Patto, per ridurre le emissioni in atmosfera di gas serra e per promuovere energie alternative. La nostra amministrazione, che ha già messo in campo alcune azioni in questo senso, tra cui l’efficientamento energetico di alcuni edifici pubblici e la promozione di una mobilità sostenibile, farà il possibile per dare un adeguato contributo al raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e contenimento delle emissioni inquinanti perseguite dalle politiche comunitarie. Per far questo costruiremo anche un percorso che coinvolgerà innanzitutto il costituendo Osservatorio per l’ambiente ma anche associazioni, stakeholders e cittadini>>.

Per tradurre gli obiettivi del Patto in azioni concrete il Comune preparerà un inventario di base delle emissioni e una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità al cambiamento climatico e presenterà entro due anni dall’adesione, un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il clima.