Capannori: approvata all’unanimità la costituzione delle nuove commissioni consiliari permanenti

CAPANNORI – Dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria di Andrea Camilleri, il consiglio comunale nella seduta di ieri pomeriggio (mercoledì) ha approvato all’unanimità la costituzione delle nuove commissioni consiliari permanenti. La proposta di costituzione delle nuove commissioni consiliari – che avendo un’articolazione più ampia e nuove competenze sono in totale 9 (una in più rispetto al precedente mandato) – in seguito alla Conferenza dei Capigruppo, è stata illustrata a nome della maggioranza dal capogruppo del Partito Democratico, Guido Angelini. Approvata anche la nomina dei componenti delle commissioni dopo che maggioranza e opposizione hanno proposto i propri consiglieri per ciascuna commissione.

Di seguito l’elenco delle commissioni consiliari permanenti con i rispettivi componenti:

Commissione n. 1 Sviluppo economico, Polo tecnologico, Innovazione, Marketing territoriale, Politiche europee.

Componenti: Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Lia Chiara Miccicchè (Partito Democratico ),Silvia Maria Amadei (Partito Democratico ),Gianni Campioni (Luca Menesini Sindaco), Laura Lionetti (Partito Democratico), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia), Matteo Scannerini (Forza Italia), Ilaria Benigni (Lega), Bruno Zappia (Lega).

Commissione n. 2 : Bilancio, Finanze , Tributi, Patrimonio:

Componenti: Gianni Campioni (Luca Menesini Sindaco); Guido Angelini (Partito Democratico), Claudia Berti (+ Capannori), Lia Chiara Miccichè (Partito Democratico), Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Domenico Caruso (Lega), Giuseppe Pellegrini (Lega), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Salvadore Bartolomei (Lega).

Commissione n. 3: Urbanistica, Edilizia privata :

Componenti: Claudia Berti (+ Capannori), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Silvia Maria Amadei (Partito Democratico), Silvana Pisani (Partito Democratico), Franco Antonio Salvoni (Luca Menesini Sindaco), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Pellegrini (Lega), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia), Matteo Scannerini (Forza Italia).

Commissione n. 4: Sociale, Salute, Politiche per la casa, Politiche giovanili, Disabilità, Volontariato, Diritti:

Componenti:Marco Bachi (Sinistra con Capannori), Arianna Luporini (+ Capannori), Franco Antonio Salvoni (Luca Menesini Sindaco), Lia Chiara Micciichè (Partito Democratico), Silvia Maria Amadei (Partito Democratico), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia), Domenico Caruso (Lega), Salvadore Bartolomei (Lega), Ilaria Benigni (Lega).

Commissione n. 5: Ambiente, Mobilità, Tutela animali, Economia circolare:

Componenti: Francesco Borelli (Luca Menesini Sindaco), Laura Lionetti (Partito Democratico), Marco Bachi (Sinistra con Capannori), Guido Angelini (Partito Democratico), Claudia Berti (+ Capannori), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Salvadore Bartolomei (Lega); Bruno Zappia (Lega), Matteo Scannerini (Forza Italia).

Commissione n. 6: Lavori pubblici, Cura del territorio, Protezione civile:

Componenti: Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Mauro Rocchi (Partito Democratico), Silvana Pisani (Partito Democratico), Franco Antonio Salvoni (Luca Menesini Sindaco), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Matteo Scannerini (Forza Italia), Bruno Zappia (Lega)

Commissione n. 7: Cultura, Politiche educative, Edilizia scolastica, Partecipazione, Economia civile, Sport:

Componenti: Arianna Luporini (+ Capannori), Francesco Borelli (Luca Menesini Sindaco), Laura Lionetti (Partito Democratico), Gianni Campioni (Luca Menesini Sindaco), Guido Angelini (Partito Democratico) Matteo Scannerini (Forza Italia), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia), Domenico Caruso (Lega), Salvadore Bartolomei (Lega).

Commissione n. 8: Affari istituzionali, Affari generali, Turismo, Agricoltura, Servizio al cittadino, Partecipate, Polizia municipale:

Componenti:Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Arianna Luporini (+ Capannori), Silvana Pisani (Partito Democratico), Gianni Campioni (Luca Menesini Sindaco), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Gaetano Spadaro (Lega), Giuseppe Pellegrini (Lega), Ilaria Benigni (Lega).

Commissione n. 9: Controllo e garanzia

Presidente: Domenico Caruso (Lega)

Componenti: Guido Angelini (Partito Democratico), Mauro Rocchi (Partito Democratico), Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Claudia Berti ( + Capannori), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Domenico Caruso (Lega), Matteo Scannerini (Forza Italia), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia).

Definiti anche i capigruppo consiliari: Guido Angelini (Partito Democratico), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Claudia Berti (+ Capannori), Marco Bachi (Sinistra con Capannori) Salvadore Bartolomei (Lega), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Matteo Scannerini (Forza Italia), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia).

L’assemblea consiliare ha eletto con 14 voti vicepresidente Gaetano Spadaro della Lega, che però ha dichiarato le proprie dimissioni. L’elezione del vicepresidente del consiglio comunale è stata così rinviata alla prossima seduta del consiglio comunale.