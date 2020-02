Capannori: al via la riqualificazione del Palazzo Comunale

CAPANNORI – Iniziano la prossima settimana importanti lavori di riqualificazione del Palazzo Comunale nell’ambito del più ampio progetto che ha visto la riqualificazione di Piazza Aldo Moro e che vedrà importanti interventi per migliorare il centro di Capannori sia dal punto di vista della viabilità che del verde, di alcuni edifici e spazi pubblici.

Al centro dell’intervento, che inizierà con la demolizione e la ricostruzione della pensilina esterna delle scale posta sul lato nord del palazzo, la realizzazione di nuove sale nell’atrio del municipio a disposizione delle associazioni, dei comitati e dei cittadini e per lo svolgimento di attività culturali e di formazione.

Più nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ingresso alla sede comunale nella parte centrale del palazzo e la realizzazione, nella parte ovest, quella verso la piazza, di due sale polivalenti. Ristrutturando gli spazi dell’atrio adesso occupati da alcuni uffici ed utilizzando parte della terrazza saranno realizzate una sala dedicata alla formazione e ai convegni che avrà una superficie 80 metri quadrati e che sarà situata a destra del nuovo ingresso, e una sala riunioni, che sarà messa a disposizione delle associazioni e dei comitati del territorio e più in generale dei cittadini che avrà una superficie di 120 metri quadrati e sarà situata a sinistra del nuovo ingresso.

“Con la realizzazione di questo importante intervento andiamo a rendere il Palazzo comunale un luogo sempre più aperto e a disposizione dei nostri cittadini, affinché possa sempre più essere vissuto come ‘casa di tutti’ – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Associazioni e cittadini potranno usufruire di un nuovo spazio per ritrovarsi e svolgere le loro attività, mentre sarà creato anche uno spazio per le attività di formazione e per lo svolgimento di conferenze e convegni andando così ad implementare lo svolgimento di attività culturali all’interno della sede comunale. Contemporaneamente miglioreremo alcuni servizi utili alla cittadinanza come il punto informazioni che sarà riqualificato e l’Urp che avrà una sala d’attesa più grande e quindi più confortevole. Questo intervento rientra a pieno titolo nel progetto più complessivo di riqualificazione e di rigenerazione urbana del centro di Capannori che vede nel Municipio uno dei punti di riferimento più importanti”.

I lavori si concluderanno entro la prossima estate.