Capannori: Aeromodellismo: ricevuta l’associazione Aeliante prima del Campionato Italiano

CAPANNORI – Un finale di stagione ricco di impegni per i ragazzi dell’associazione Aeliante di Capannori. Dopo i successi ai campionati europei in agosto e alla prima gara del campionato italiano di aeromodellismo a volo libero a inizio settembre, saranno impegnati in due sfide sul territorio. Domani (sabato 22) e dopodomani (domenica 23) parteciperanno infatti alla “Coppa Vo.Li Due 2018” valida come terza prova del campionato italiano, che si svolgerà dalle 7 alle 14 nella zona del Padule. Inoltre sempre nel Padule il 6 e il 7 ottobre prenderanno parte al 12° trofeo “Città di Capannori” World Cup 2018 e campionato italiano 2018.

Per fare loro l’in bocca al lupo il sindaco Luca Menesini ha ricevuto in Comune i ragazzi accompagnati dal presidente dell’associazione Aeliante, Luciano Di Gino, il responsabile del progetto educativo, Mario Motta e Benito Bertolani, commissario tecnico e pluricampione di aeromodellismo.

I ragazzi, tutti di Capannori, dell’associazione Aeliante, nonostante frequentino il biennio delle scuole superiori, possono essere già considerati dei campionI. Si tratta di Federico Vassallo, Samuele Vassallo, Emanuele Fava, Angel Libera Iacono, Benedetta Martinelli e Jacopo Pegonzi.

I risultati. Per la prima volta nella storia dell’aeromodellismo a volo libero la squadra nazionale junior ha rappresentato l’Italia ai campionati mondiali che si sono svolti in Bulgaria in agosto. A causa di problemi tecnici i ragazzi non hanno potuto conquistare la vittoria che era già loro in mano. I migliori piazzamenti individuali sono stati quelli di Angel Libera Iacono (16° nella classe F1B) e Federico Vassallo, 12° nella classe F1A.

A fine agosto in Slovacchia si è tenuto il campionato europeo. Nella nazionale Junior di F1E sono stati convocati Angel Libera Iacono e Federico Vassallo. Nonostante fosse alla sua prima competizione, Federico Vassallo ha conquistato il secondo posto individuale.

A inizio settembre in provincia de L’Aquila si è svolta la seconda prova del campionato italiano di volo libero. Nella categoria F1A il primo posto è stato conquistato da Federico Vassalo; Samuele Vassallo, invece, si è piazzato al quarto. Jacopo Pegonzi ha conquistato il sesto posto nella categoria F1B. Nella categoria F1G, invece, Jacopo Pegonzi è attivato terzo. Nella F1H Federico e Samuele Vassallo hanno guadagnato il podio conquistando rispettivamente il 1° e il 3° posto.