Capannori: a fuoco da ieri sera i boschi sopra Massa Macinaia. All’opera 2 canadair e 1 elicottero

CAPANNORI – E’ tuttora in corso il grosso incendio divampato ieri sera intorno alle 22, in zona Massa Macinaia, nel comune di Capannori, in località Poggiaccio dove sta bruciando una folta pineta ai piedi del Monte Serra.

DalIe prime luci del giorno stanno operando due Canadair inviati dal dipartimento di Protezione civile e elicotteroun elicottero della flotta regionale oltre a numerose squadre di operai forestali e volontari antincendi boschivi coordinati sul posto da un direttore delle operazioni del Comune di Lucca. Durante la notte le operazioni di spegnimento hanno visto vigili del fuoco e squadre del volontariato limitare i danni fino a dove è stato possibile operare.

Nel corso della notte il fuoco ha raggiunto la sommità di Poggio Vallone. Si prevedono molte ore di lavoro di bonifica per mettere in sicurezza l’area percorsa dall’incendio che viene stimata in circa 10 ettari.

Non si esclude che l’incendio possa essere doloso e, infatti, il sindaco di Capannori, Luca Menesini, già ieri sera ha scritto sul proprio profilo Facebook: «Sul posto le squadre anticendio della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per spegnerlo e evitare che si avvicini alle abitazioni. Adesso il nostro obiettivo è spengerlo. Subito dopo, come l’altra volta, tutti al lavoro per capire come è partito. Se c’è un responsabile ne risponderà senza sconti».

Intanto è ancora in corso l’incendio nella pineta scoppiato ieri pomeriggio intorno alle 14 in località Orbicciano, nel comune di Camaiore dove stanno operando due elicotteri della flotta regionale, 3 squadre di operai dell’Unione dei Comuni della Versilia, 2 dell’Unione Media Valle del Serchio, 2 squadre Anpas e 1 della Misericordia per il volontariato e i Vigili del fuoco per rifornimento mezzi e presidio di eventuali abitazioni minacciate dalle fiamme.

Le operazioni, coordinate da un direttore dell’Unione Comuni della Versilia. Il periodo a rischio incendi termina il 31 agosto (salvo proroghe) e fino a questa data vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale e di accensione fuochi in bosco.