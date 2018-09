Capannori: ’50e+ Università’ cresce e propone ancora più corsi per il nuovo anno accademico

CAPANNORI – Cucina, Laboratorio di Scrittura Autobiografica, Lingua Inglese, Laboratorio teatrale, Scienze, Nuove Tecnologie: Smartphone, Tablet e Social Networks, Storia dell’Arte, Igiene alimentare. Sono questi i corsi che con il nuovo anno accademico 2018-2019 propone sul territorio di Capannori 50&Più Università in collaborazione con il Comune. Partita in via sperimentale lo scorso febbraio con tre corsi, l’attività didattica di ’50&Più′ Università dal prossimo autunno cresce potenziando così il polo didattico dell’Università dedicata ai meno giovani che ha come sede centrale la scuola secondaria di primo grado ‘Carlo Piaggia’ di Capannori, ma prevede alcuni corsi anche alla parrocchia di Capannori e nella sede dei donatori di sangue ‘Fratres’ di Lunata. Una nuova e importante proposta formativa voluta dall’amministrazione comunale per promuovere lo sviluppo culturale e sociale dei meno giovani, e non solo, attraverso attività di istruzione e formazione realizzate dall’Associazione 50&Più della Provincia di Lucca e della sua 50&Più Università.

Il programma delle attività è stato presentato questa mattina (martedì) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale di piazza Aldo Moro, alla quale hanno preso parte l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti, la consigliera comunale Silvana Pisani, Antonio Fanucchi presidente dell’associazione ’50&Più′ della Provincia di Lucca e vicepresidente nazionale della stessa associazione, Rosa Conte, coordinatrice di “50&Più Università”, Daniele Micheli docente del corso Storia dell’Arte.

«Siamo davvero molto soddisfatti che con il nuovo anno accademico il polo didattico di 50&Più Università a Capannori nato in via sperimentale alcuni mesi fa sia stato potenziato con l’attivazione di numerosi e importanti corsi rivolti agli over 50 e non solo – affermano l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti e la consigliera comunale Silvana Pisani -. Si tratta di una significativa opportunità formativa e culturale che viene offerta a tutti coloro che non più giovani dispongono di maggiore tempo per approfondire e coltivare i propri interessi e le proprie passioni e a quanti sono interessati a queste attività. Crediamo infatti nell’importanza della formazione permanente delle persone. Queste attività rientrano nel progetto di Scuola Aperta che mette la scuola a disposizione non solo degli studenti al mattino, ma anche della comunità in orario extrascolastico. Ringraziamo 50&Più Università per l’impegno profuso nell’attivazione di nuovo e interessanti corsi a Capannori. Un grazie anche alla parrocchia di Capannori e ai donatori di sangue di Lunata per aver messo a disposizione i loro spazi».

«Con il nuovo anno accademico il polo didattico della nostra università a Capannori cresce e acquista importanza grazie all’attivazione di numerosi e qualificati corsi e per noi questo è un risultato straordinario che abbiamo potuto raggiungere grazie anche alla disponibilità del sindaco Luca Menesini e dell’assessore alla scuola Francesco Cecchetti che ringrazio – dichiara Antonio Fanucchi presidente dell’associazione ’50&Più′ della Provincia di Lucca -. Credo che i nostri corsi rappresentino un’occasione importante di arricchimento culturale per i cittadini di Capannori e non solo per coloro che hanno superato i 50 anni perchè sono aperti a tutti».

«50&Più Università della Provincia di Lucca, è arrivata al dodicesimo anno di attività e diventa sempre più importante il suo progetto di diffusione della cultura ed aggregazione – dichiara Rosa Conte, coordinatrice “50&Più Università -. Solo la determinazione, volontà e sacrificio dei volontari, hanno permesso all’associazione senza fini di lucro di affermarsi sempre di più. Centinaia di corsi, conferenze, eventi, concerti, visite guidate hanno attirato migliaia di iscritti che, a costi irrisori hanno potuto accedere ad una grande quantità di proposte. Da quest’anno si apre una nuova esperienza, l’organizzazione di nuovi corsi nel polo didattico di Capannori. Grazie alla volontà del presidente provinciale 50&Più, Antonio Fanucchi e alla fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale e della dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Capannori 50&Più Università è oggi in grado di offrire anche a Capannori un ampio e variegato ventaglio di corsi»

I corsi – Cucina dal’11 al 29 ottobre (sei lezioni della durata di tre ore) sede donatori di sangue Fratres Lunata in collaborazione con associazione Cuochi Lucchesi. Terzo Corso Dimostrativo di Cucina Base con diploma e sorpresa finale. Il tema di quest’anno sarà il Pesce con una lezione su Pane e Pasta

Laboratorio di Scrittura Autobiografica. Un viaggio alla (ri)scoperta del Sé. Docente Anna Lisa Del Carlo laureata in Lettere. Primo corso dal 23 ottobre all’11 dicembre (8 lezioni) il martedì ore 15.00-17.30. Secondo corso (per coloro che hanno già frequentato lo scorso anno accademico) dall’8 gennaio 2019 al 26 febbraio 2019 (8 lezioni) il martedì ore 15.00-17.30. Sede: Confcommercio e 50&Più – Lunata. Obiettivi del corso ricordare pagine della propria storia individuale. Individuare ciò che vorremmo conservare della nostra memoria. Scrivere, ognuno in autonomia, un racconto autobiografico.

Lingua Inglese docenti: Caterina Crini, Carolina Martini laureate in Lingue e Letterature Straniere. Primo livello in programma due corsi: dal 24 ottobre al 15 maggio (25 lezioni) il mercoledì 15.30-17. Sede: Scuola media “C. Piaggia” – Via del Casalino. Dal 25 ottobre al 16 maggio (25 lezioni) il giovedì ore 10.30-12 Sede: Confcommercio e 50&Più – Lunata . Secondo livello in programma due corsi dal 24 ottobre al 15 maggio (25 lezioni) il mercoledì ore 17.00-18.30 -sede: Scuola media “C. Piaggia” – Via del Casalino; dal 25 ottobre al 16 maggio (25 lezioni) il giovedì ore 9-10.30.Sede: Confcommercio e 50&Più- Lunata

Laboratorio teatrale- Seminario di Poesia e Letteratura docente Francesco Tomei laureato in Scienze dello Spettacolo. Dal 7 novembre al 22 maggio (25 lezioni) il mercoledì ore 16.00-17.30. Sede Sala Parrocchiale della chiesa di Capannori. Il filo conduttore del seminario è il concetto di ‘casa’ come spazio sia fisico che emotivo, come luogo dell’infanzia, della memoria, della famiglia, dell’abbandono, topos letterario con una lunghissima tradizione, dall’antichità fino al romanzo italiano dell’Ottocento, alla narrativa moderna e contemporanea.A conclusione del progetto verrà realizzato un piccolo volume di racconti e poesie che verrà condiviso e presentato alla comunità locale con una lettura drammatizzata.

Scienze Docenti Marco Giorgio Marrano (già docente presso scuole superiori) Claudio Sabò, già responsabile dell’U.O. di Anatomia Patologica presso l’Ospedale di Lucca. Dall’ 8 gennaio al 29 gennaio (4 lezioni) il martedì ore 16,00-17,30. Sede: Scuola media “C. Piaggia” – Via del Casalino.Nella prima parte del corso si parlerà delle condizioni che, oltre 3 miliardi e mezzo di anni fa, hanno portato alla nascita della vita sulla Terra.Nella seconda parte del corso verranno analizzate le alterazioni del DNA e il loro significato nella genesi di molte patologie.

Nuove Tecnologie: Smartphone, Tablet e Social Networks docente Letizia Giorgetti sistemista It ed esperta in Sicurezza Informatica. Dal 10 gennaio 2019 al 14 marzo 2019 (16 lezioni) il giovedì ore 15.30 17.00. Sede scuola media ‘C.Piaggia’-via del Casalino. Tra i temi trattati: Il dispositivo Mobile: utilizzo base, sms, chiamate, registri e personalizzazione del dispositivo. Il sistema operativo Android, il sistema operativo Ios, Facebook, Instagram, Twitter.

Storia dell’Arte docente Daniele Micheli laureato in Scienze dei beni culturali e giornalista. Dal 5 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 (12 + una visita guidata ) il martedì ore 15.00-17.00. ( 12 lezioni +1 visita guidata al museo di Villa Guinigi). Sede: Scuola media “C. Piaggia” – Via del Casalino. Tema trattato: Le antiche civiltà: la nascita dell’Arte Classica.

Igiene alimentare docente Paola Frega Laureata in tecnica della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro presso. Dal 19 febbraio 2019 al 9 aprile 2019 (8 lezioni) il martedì ore 17-18.30. Sede scuola media ‘C.Piaggia’-via del Casalino. Sarà trattato il tema dell’igiene degli alimenti e della loro conservazione.

Per tesseramenti e iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede Confcommercio e 50&Più di Lunata (via della Madonnina 33/b) tutti i martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Tel 0583 429961.