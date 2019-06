“Can i do This?”: nuovo appuntamento con Danza in arte a Pietrasanta [Foto di Laura Casotti]

PIETRASANTA – Nuovo appuntamento con Dap – Danza in arte a Pietrasanta, che quest’anno sposa, nella sua terza edizione, la scultura del maestro uruguaiano Pablo Atchugarry le cui opere monumentali animeranno il centro storico e il pontile di Tonfano per tutta l’estate e saranno fonte d’ispirazione per la coreografa americana Miriam Barbosa per la realizzazione dello spettacolo di materia e movimento che sarà presentato in apertura alla kermesse.

Ieri 19 Giugno nella Chiesa di Sant’Agostino c’è stato “DANCE DOUBLE BILL” con le coreografie di Sigge Modigh (Svezia) e Angelo Egarese (Italia).

“Can I do This?” è una compagnia di Stoccolma fondata coreografo Sigge Modigh «SOMEWHAT IN LINE» è una

nuova creazione basata sul tema della procrastinazione. Il coreografo si concentra su una domanda. Cosa sta

realmente accadendo nella testa di coloro che rimandano sempre le loro decisioni a tutti gli effetti? Com’ è possibile

vivere in questo modo? Possiamo essere certi di alcune cose, ad esempio: la procrastinazione non è davvero

positiva per la produttività. Altri aspetti sono tuttavia ancora più incerti perchè forse è ottima per la creatività.

Ecco alcune suggestive foto di Laura Casotti che raccontano lo spettacolo