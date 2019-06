Campionato Crono Individuale, tutte le modifiche alla viabilità

PIETRASANTA – In vista della manifestazione ciclistica “Campionato Italiano Crono-Individuale” in programma giovedì 27 e venerdì 28 giugno saranno apportate modifiche alla viabilità per consentire una corretta e sicura circolazione durante lo svolgimento della manifestazione.

Le modifiche alla viabilità nel Comune di Pietrasanta sono adottate solamente nei giorni giovedì 27 e venerdì 28, dalle 9.00 alle 12.30; via delle Colmate è chiusa al transito dall’intersezione con via Padule verso la direzione sud; via del Padule è chiusa al transito all’altezza dell’intersezione con via Sparta, verso la direzione mare; via Arginvecchio è chiusa al transito dalla S:S n.1 Aurelia, in direzione monti e dall’intersezione con via Castracani, sempre in direzione monti.

Garantito l’accesso al parcheggio dell’Ospedale.

L’Ente organizzazione, S.C Corsanico provvede personalmente alla temporanea regolamentazione del traffico lungo le strade sopra in indicate e alla sistemazione dell’apposita segnaletica stradale “strada a fondo chiuso” dove necessario.