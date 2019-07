Campi Solari 2019, grande successo a Porcari con oltre 100 bambini

PORCARI – Sono partiti anche per questa estate i campi solari per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, organizzati dall’assessorato alla scuola del Comune di Porcari. L’iniziativa sta ottenendo un notevolissimo successo, dal momento che soddisfa pienamente le esigenze delle famiglie per i costi contenuti, l’estensione del periodo di realizzazione e la copertura giornaliera che va dalle otto alle dieci ore.

“I campi solari – afferma l’assessora Fabrizia Rimanti – rappresentano ormai un’esperienza consolidata ed una risposta concreta alla preoccupazione delle famiglie in cui i genitori lavorano entrambi. Soprattutto vogliono costituire una proposta formativa e di socializzazione così da evitare che il periodo estivo diventi, come spesso accade, un tempo “vuoto” che genera nei ragazzi solitudine e disagio”.

Per la fascia d’età 3-6 anni l’esperienza, che ha avuto inizio il 2 luglio e terminerà il 2 agosto prossimo, si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 alla scuola materna di Via Giannini, mentre per quella 7-14 anni le attività termineranno il 9 agosto e si tengono presso la Scuola dell’Infanzia di via Sbarra, sempre dalle 8,30 alle 16,30. Sarà possibile accogliere i ragazzi già a partire dalle 7,30 e fino alle 18, con un aumento della quota di compartecipazione da parte delle famiglie. La quota intera di iscrizione per la fascia d’età 7-14 va da 255 a 157 euro, graduata a seconda che si tratti del primo figlio, secondo, terzo, o più. Per la fascia d’età 3-6 anni la quota intera d’iscrizione va da 210 a 136 euro, graduata secondo il medesimo criterio. L’iscrizione è possibile anche per periodi relativi a sole 2 settimane e il buono pasto, a carico delle famiglie, sarà pari a 4 euro come attualmente la refezione scolastica.

Quest’anno le iscrizioni hanno registrato un numero elevato di partecipanti, circa 100, compresi nella fascia d’età 3-6 anni e in quella successiva. Le attività prevedono varie uscite didattiche e socializzanti (Pizzorne, Parco di San Rossore) e due volte a settimana in piscina. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune di Porcari (0583/211882).