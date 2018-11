Campagna Fiocco Bianco – le iniziative promosse direttamente dalla Provincia di Lucca

LUCCA – Incontri, concerti, conferenze dedicate agli studenti e il Ponte di Rivangaio monocolore arancio per rendere ancora più visibile il messaggio contenuti nel programma della giornata del Fiocco Bianco del 25 novembre, appuntamento nazionale istituito per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne. Un tema che le cronache, purtroppo, ‘mantengono’ ancora di grande attualità.

E come accade ormai da alcuni anni, la Provincia illuminerà appunto il ponte del Piaggione di arancione, il colore ufficiale della Campagna Orange Day promossa dalle Nazione Unite.

Le iniziative promosse direttamente dalla Provincia di Lucca sono quelle del 25 novembre, del 30 novembre e del 10 dicembre, qui di seguito elencate.

Domenica 25 novembre alle 17 nella sala Tobino di Palazzo Ducale si terrà un concerto-evento dal titolo “Mai in silenzio – La musica contro la violenza di genere” in cui saranno eseguiti alcuni brani selezionati nel concorso “Mai in Silenzio” organizzato da Controradio S.r.L. Firenze. L’iniziativa è promossa dalla Provincia insieme con la Provincia, la Commissione provinciale Pari opportunità, i Comuni di Luca e Capannori, il Circolo Lucca Jazz, l’Associazione Luna Onlus, Codice Rosa, Croce Rossa Italiana, Controradio S.r.L., FIDAPA, Club Soroptimist International Lucca.

Sempre domenica 25, alle 16, alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo Garfagnana è in programma l’installazione di una panchina rossa all’interno del grande spazio della storica fortificazione di proprietà dell’amministrazione provinciale. L’appuntamento è promosso da: Provincia di Lucca, Associazione Progetto Donna di Castelnuovo Garfagnana, Comune di Castelnuovo G., Associazione Il ritrovo di Pontecosi, Associazione Centro Ascolto Non ti scordar di te di Gallicano.

Il 30 novembre alle 10, nella sala Tobino di Palazzo Ducale si terrà il laboratorio didattico per le scuole e le biblioteche intitolato “Possiamo tenerlo con noi?”. Il laboratorio sarà curato dalla docente liceale Maria Grazia Anatra che da anni si occupa di progettazione formativa su temi come l’intercultura e l’orientamento di genere. La prof.ssa Anatra, tra l’altro, oltre ad essere autrice di varie pubblicazioni è anche presidente dell’Associazione di promozione sociale “Women to be”.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia, dalla Commissione provinciale po, dal Comune di Lucca, dal Club Soroptimist International Lucca, dal Rotary Club Lucca, dall’Associazione Luna Onlus e dall’ Associazione “Woman to be”.

Il 10 dicembre alle 9,30 sempre in sala Tobino a Palazzo Ducale ci sarà un incontro con lo psicologo dell’età evolutiva Ezio Aceti rivolto, in particolare, agli studenti delle scuole superiori di secondo grado. L’iniziativa è promossa dalla Provincia insieme con la Commissione provinciale Pari Opportunità. Aceti affronterà il tema dell’educazione alle corrette relazioni uomo-donna.

Per consultare il programma completo delle iniziative sul territorio scaricare il depliant in formato pdf dal seguente link: https://www.provincia.lucca.it/news/fiocco-bianco-2018-ecco-le-iniziative-promosse-direttamente-dalla-provincia-intorno-al-25-novembre