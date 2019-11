Campagna Fiocco Bianco 2019: le iniziative della Provincia contro la violenza sulle donne

LUCCA – Per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evidenziare la sempre maggiore necessità di combattere il fenomeno della violenza contro le donne, la Provincia di Lucca ha organizzato, come ogni anno, una serie di iniziative intorno al 25 novembre, data che simboleggia la lotta alla violenza nei confronti delle donne, tema purtroppo sempre di stringente attualità come riportano le cronache degli organi di informazione.

Le iniziative della giornata del Fiocco Bianco del 25 novembre si articoleranno tra incontri e conferenze, mostre e progetti con le scuole del territorio nonché con la consueta colorazione arancio del Ponte di Rivangaio sulla strada provinciale n. 2 Lodovica al Piaggione (Lucca); arancione è infatti il colore ufficiale della Campagna Orange Day promossa dalle Nazione Unite.

Le iniziative sono state presentate oggi – venerdì 15 novembre – a palazzo Ducale nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte la dirigente del Servizio coordinamento politiche al cittadino, pari opportunità e rete scolastica della Provincia Rossana Sebastiani, la dirigente scolastica dell’Isi di Barga Iolanda Bocci con la prof.ssa Lucia Lucchesi, la dirigente scolastica dell’Istituto Passaglia di Lucca Maria Pia Mencacci con la docente Cinzia Chillemi; Maria Rosaria Mencacci dirigente scolastica del Liceo Vallisneri di Lucca; Ersilia Raffaelli, presidente Casa del Centro antiviolenza L’Una per l’altra di Viareggio; Nelita Specchierla e Marzia Francesconi dell’Associazione IdeaArte Lucca; Katherine Mcneil del Soroptimist, Elisabetta Abela della Fidapa Lucca, nonché Silvia Selmi del Centro Antiviolenza, Maria Grazia Vittonatto del Centro Donna Lucca e Abha Federica Mariano dell’associazione Aedo.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione n. 54 del 17 dicembre 1999. L’assemblea dell’Onu ha scelto il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica in quel giorno.

Ecco di seguito le iniziative principali promosse dalla Provincia di Lucca sul territorio.

Si comincia giovedì 21 novembre, alle 9,30, nella sala Tobino di Palazzo Ducale con un incontro che prenderà spunto dalla lettura della fiaba “Barbablù”, secondo l’interpretazione di Pinkola Estes nel suo libro “Donne che corrono con i lupi”.

L’incontro si propone come un momento di riflessione con gli studenti sulle relazioni con gli altri, quindi propedeutico ad acquisire e far propria la capacità di riflettere su se stessi, ascoltare le proprie emozioni e le proprie intuizioni.

Il programma della mattinata prevede la performance teatrale curata da Abha Federica Mariano dall’associazione Aedo con le musiche e la regia di Williamo J. Saytamo Hernandez, e la lettura della fiaba “Barbablù” da parte della psicologa Abha Federica Mariano.

Nel corso dell’iniziativa sono previsti gli interventi di Rossana Sebastiani (Provincia di Lucca), Maria Grazia Vittonatto (Centro Donna), Luciano Inguaggiato (Liceo scientifico Vallisneri Lucca), Daniela Caselli (Centro Antiviolenza “Luna” di Lucca) e dell’attrice Sandra Tedeschi. Seguirà un dibattito-confronto con ragazzi e ragazze per arrivare alla conclusioni finali.

L’iniziativa della Provincia di Lucca fa parte del progetto “Educare alla differenze” promosso in collaborazione con i Centri antiviolenza del territorio, il Codice Rosa Asl Lucca, il Centro donna e il coinvolgimento delle scuole, dei Comuni e delle associazioni. Il progetto persegue l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di pari opportunità, di una convivenza pacifica e di un’educazione alla differenza di genere per prevenire e promuovere un’equa distribuzione delle responsabilità sociali e familiari. Con il progetto, inoltre, si intende destrutturare gli stereotipi associati al genere, diffondendo il principio di pari opportunità fra donne e uomini, con riferimento in modo particolare alle giovani generazioni per un’educazione più paritaria e per un’equa distribuzione delle responsabilità sociali e familiari.

Domenica 24 novembre, alle 11.00, è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica contro la violenza sulle donne intitolata “Man Tenere” e curata dall’associazione “IdeArte Lucca” allestita nei locali dell’ex Caffetteria di Palazzo Ducale in Cortile Carrara.

La rassegna fotografica si propone di sensibilizzare, attraverso gli scatti degli artisti, sul grave problema delle violazioni dei diritti delle donne e delle violenze a loro perpetrate. Il titolo della mostra è un gioco di parole, un verbo scomposto usato come metafora per sottolineare il potere delle mani che dovrebbero essere sempre simbolo di accoglienza, tenerezza, amore e rispetto. Al tempo stesso il significato di “tenere per mano” apre la porta ad una sorta di accompagnamento verso una nuova e più serena fase della vita con la riconquista della fiducia in se stesse.

Gli autori delle foto esposte sono: Elena Maggiulli, Flavia Diaco, Rosita Lusignani, Nelita Specchierla, Marzia Francesconi, Massimiliano Tropeano, Fabio Bersani, Carlo Diamanti, Alessio Eleuteri, Massimiliano Marcoccia, Mario Pirozzi e Peppe Tambè che firma anche la direzione artistica. Tra le opere anche quelle del fotografo Stefano Lotumolo.

La rassegna fotografica – promossa in collaborazione con la Provincia, il Comune di Lucca, L’Unicef e la Polizia di Stato – sarà aperta fino all’8 dicembre nei giorni feriali (15,30 – 18,30) e nei giorni festivi anche la mattina dalle 10 alle 12,30.

Lunedì 25 novembre è prevista l’iniziativa “Conoscere per Riconoscere” del Liceo artistico musicale “Passaglia” al Cinema Moderno, con inizio alle 9.00, a cui parteciperanno le classi del triennio della scuola. L’evento alternerà interventi parlati ed esecuzioni musicali, videoproiezioni e letture poetiche con accompagnamento musicale.

Nel dettaglio la mattinata sarà aperta da un intervento di un rappresentante dell’Associazione La Luna Onlus con la presentazione del percorso di formazione compiuto dalle classi. Seguirà un monologo ripreso da quello originale dell’attrice Paola Cortellesi; l’esecuzione di un brano musicale di Piazzolla; la messa in scena di una rappresentazione teatrale sulle molestie; la proiezione di un video realizzato dal prof. Marabotti; la lettura di una poesia con accompagnamento al pianoforte. Concluderanno l’iniziativa la piéce degli attori Cortellesi/Santamaria e l’esecuzione di “Mai in silenzio” composizione scritta da Alice Tarabella e Nicola Puccetti.

Sempre lunedì 25 novembre nella sala Tobino di Palazzo Ducale, dalle 11, si svolgerà il laboratorio “Le parole per dirlo… – pratiche formative di genere per le future professioni educative” che vedrà la Dr.ssa Maria Grazia Anatra, docente liceale esperta di progettazione formativa su tematiche differenziate (intercultura, orientamento di genere, percorsi di eccellenza, ecc.) che coinvolgerà studenti e studentesse di alcuni Licei psicopedagogici del territorio.

Il progetto verte su momenti di formazione in classe, sull’animazione alla lettura e rientra nel percorso caratterizzato da incontri di formazione e i laboratori. Il progetto è sostenuto economicamente dal Soroptimist Lucca e realizzato dalla prof.ssa Anatra, dell’associazione Woman to be (woman-to-be.blogspot.com) che facilitata dalla lettura animata di libri a tema ponendo l’intento di formare su alcuni contenuti e principi spesso molto delicati da affrontare.

Al termine della conferenza stampa un gruppo di studenti e studentesse dell’Isi di Barga si è reso protagonista di un breve flash mob in sala di Rappresentanza che, con gruppi più numerosi, sarà replicato a Barga in occasione delle iniziative contro la violenza sulle donne.

Il programma completo delle iniziative sul territorio della provincia di Lucca, quindi comprensivo anche degli eventi promossi da altri enti, istituzioni e associazioni, sarà pubblicato sul sito della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it