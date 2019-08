Camigliano: dopo un intervento di manutenzione riaperta la fonte “Polla del Cane”

CAPANNORI – Ha riaperto venerdì 23 agosto la fontana ‘Polla del Cane’ a Camigliano dopo alcuni lavori di manutenzione straordinaria realizzati dall’amminstrazione comunale. L’intervento di manutenzione ha interessato la ristrutturazione del serbatoio e il cambio del portellone, oltre al ripristino del rubinetto.

<<La Polla del Cane è una delle 14 fontane che compongono la Via dell’acqua ed era importante che dopo i lavori di manutenzione tornasse fruibile il prima possibile per i cittadini – dichiara l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Sono infatti tante le persone che ogni giorno si approvvigionano alle fonti del nostro territorio, avendo la possibilità di usufruire di acqua di qualità e continuamente controllata dal punto di vista microbiologico. Per mantenerle efficienti ed in buono stato eseguiamo un monitoraggio di verifica con cadenza trimestrale, intervendo con lavori di manutenzione laddove si renda necessario. L’approvvigionamento alle fonti della Via dell’acqua, inoltre, riveste un ruolo centrale anche nel nostro percorso di lotta all’utilizzo della plastica ‘usa e getta’, in quanto consente ai cittadini di eliminare l’utilizzo di bottiglie in plastica in favore di quelle in vetro, contribuendo così al raggiungimento dell’obbiettivo ‘Rifiuti Zero’>>.