“Camelia e non solo”: al via le escursioni guidate al Lago della Gherardesca

CAPANNORI – In occasione della XXX Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia il Comune di Capannori assieme al Centro Culturale Compitese, ad Escursioni Personalizzate e a WWF Alta Toscana e Comune di Capannori organizza tutti i sabati (16, 23, 30 marzo e 6 aprile) escursioni naturalistiche nelle aree umide del Compitese. E’ l’occasione per unire alla meraviglia del Camellietum Compitese una passeggiata in cui si potrà ammirare la ricchezza e la bellezza di questo territorio. In particolare si visiteranno il Lago della Gherardesca, diventato Zona di protezione speciale per la tutela degli Uccelli acquatici ma che con i suoi prati, il lago, il bosco e con gli scorci sui paesi e sui monti circostanti ha un fascino unico. Si raggiungerà anche l’Oasi WWF del Bottaccio con i suoi prati umidi, le prime fioriture e il magico bosco antico di farnie.

La partenza è prevista dalle ore 14.30 con navetta dal Borgo delle Camelie a Pieve di Compito. Seguirà la passeggiata a piedi, tutta in piano, di circa 6 Km fino all’Oasi del Bottaccio. Si raggiungerà poi il campo sportivo di Castelvecchio di Compito dove la navetta accoglierà i partecipanti per portarli al punto di partenza alle 17.30 circa. Sono necessarie scarpe comode e una scorta d’acqua.

Il costo è di di 10 euro per i soli adulti comprensivo di servizio navetta, accompagnamento da parte di guida ambientale escursionistica e ingresso all’Oasi. L’escursione sarà effettuata con un numero minimo di 10 partecipanti.