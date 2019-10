PORCARI – Cambio modulo mensa: più di 200 genitori chiedono chiarezza, trasparenza e maggiore informazione. E’ quello che si sta verificando in questi giorni alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Porcari. Tanti genitori chiedono chiarezza: <<Sono state protocollate più di 200 firme per chiedere alla Dirigente Scolastica di convocare un’assemblea pubblica in modo da avere maggiori informazioni e più chiarezza sul possibile cambio modulo mensa.

Si vuol far mangiare i bambini nelle classi senza capire come si intenda realizzare tale progetto. E non solo: la comunicazione di tale modifica è stata parziale ed è avvenuta ad anno scolastico già iniziato.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve, necessariamente, essere predisposto o modificato in modo sostanziale antecedentemente alle iscrizioni, per consentire alle famiglie di conoscere l’offerta formativa della scuola, così da assumere scelte consapevoli in merito all’iscrizione dei propri figli.

Tanti sono i dubbi, dallo sporzionamento, alla mancanza di spazi idonei, alle norme igieniche, fino ad un pronosticato aumento dei costi.

E qui sta venendo meno il principio di trasparenza e di comunicazione scuola famiglia: i genitori hanno chiesto più volte e insistentemente alla Dirigente di essere coinvolti in queste decisioni e di essere ascoltati all’interno di una assemblea pubblica aperta a tutte le famiglie coinvolte, senza però ottenere alcuna attenzione.

Non solo, per giovedì 24 ottobre è già stato convocato il Consiglio d’Istituto, l’organo sovrano della scuola, un luogo di consultazione e di confronto, dove invece si tenterà di portare il progetto in approvazione>>.