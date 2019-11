“Cambiamo aria, cambiamo sistema!”: 150 studenti in corteo contro i cambiamenti climatici

VIAREGGIO – <<Ben riuscita la manifestazione promossa dai Giovani Comunisti/e Versilia in occasione dello sciopero mondiale per il clima.

Oltre 150 studenti, nonostante il tempo poco favorevole, hanno attraversato le strade di Viareggio per opporsi alle politiche scellerate con cui il capitalismo sta distruggendo l’ecosistema globale e locale.

Siamo scesi in piazza anche per chiedere un rilancio del trasporto pubblico e più piste ciclabili, contro l’asse di penetrazione a sud dello stadio e per la tutela del parco.

Chiediamo inoltre che tutti i dirigenti scolastici si impegnino ad aderire al progetto di SEA che istituisce la raccolta differenziata nelle scuole.

La giornata di oggi si inserisce nel percorso che stiamo facendo in tutti i quartieri della città assieme al nostro partito, Rifondazione Comunista, per dare voce a chi per troppo tempo in questa città non ne ha avuta.

Ci troverete domani al nostro posto in piazza Campioni, per costruire l’alternativa di cui il territorio ha bisogno>>.

Giovani Comunisti/e Versilia