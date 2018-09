Camaiore: tutti pazzi per il latte crudo del distributore in piazza Da Prato

CAMAIORE – Sono stati davvero tantissimi i camaioresi ed i versiliesi che in questo primo mese dall’installazione in piazza Don Endri Da Prato di fianco alla Casina dell’acqua di Badia a Camaiore, hanno letteralmente preso d’assalto il distributore di latte crudo targato CIA Versilia.

Un successo che va anche al di là delle più rosee aspettative, tanto che spesso le scorte sono esaurite a fine mattinata, ma essendo latte a km zero e di un’unica azienda non è possibile aumentare le dosi se non con maggior numero di capi di bestiame: «Ci stiamo attrezzando – spiega Daniele Marsili dell’Azienda Agricola Le Bore di Metato da cui proviene il latte – per cercare di avere più mucche e di conseguenza più latte a disposizione per tutti i camaioresi che ci hanno dimostrato in questo primo mese il loro grande interesse».

In Versilia si tratta del secondo distributore automatico di latte crudo, dopo quello a Forte dei Marmi, ancora una volta grazie all’impegno di CIA Versilia: «Siamo davvero soddisfatti – commenta il responsabile Massimo Gay – perché il nostro impegno sta dando i frutti desiderati non solo per le economie delle aziende coinvolte ma soprattutto in termini di consapevolezza su temi che da sempre promuoviamo come la filiera corta, il km zero, il rispetto dell’ambiente, il sostegno alle economie locali».

Il latte è prodotto da mucche alimentate con mangime e fieno proveniente da Camaiore: dopo la mungitura viene filtrato ed abbattuto a temperatura di 4 gradi. Prima della commercializzazione, l’allevamento segue un rigidissimo iter di controlli che coinvolge anche il cibo assunto dagli animali e le analisi chimiche e batteriologiche del latte prodotto, controllate poi da ASL Veterinaria. Il distributore è attivo tutti i giorni, dalle ore 07.30 alle 18.30, e comunque fino a esaurimento scorte.