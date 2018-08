Camaiore: tutti gli atti per il nuovo sgambatoio in località Tori sono pronti

CAMAIORE – La Giunta Comunale ha deliberato un atto propedeutico all’apertura del nuovo sgambatoio in località Tori. Nella seduta di mercoledì 22 agosto 2018 è stata infatti approvata la concessione in via provvisoria all’Associazione Sportiva Dilettantistica “6 Zampe” del terreno in via Fondi che ospita attualmente lo sgambatoio per i cani, aperto nel 2015.

Si tratta quindi di una breve proroga fino al 30 novembre 2018 per permettere la conclusione dell’iter per la costruzione dello sgambatoio in località Tori, nella zona attigua alla cassa di esondazione. L’obiettivo è di attrezzare la nuova area entro la scadenza fissata così da poter garantire ai possessori dei cani del centro storico di Camaiore uno spazio adibito a sgambatoio.

L’atto consentirà all’associazione di predisporre tutte le azioni per lo spostamento dell’attività nonché favorire il ripristino dell’area concessa che dovrà essere restituita al Comune di Camaiore allo stato iniziale.