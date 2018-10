Camaiore: touchscreen informativi della Protezione Civile nelle farmacie comunali e presso le associazioni di volontariato

CAMAIORE – La giunta comunale di Camaiore ha deliberato questa mattina, giovedì 3 ottobre, l’installazione di postazioni informative fisse di Protezione Civile. Queste postazioni, composte da schermi touchscreen, verranno installate nei prossimi giorni nelle farmacie comunali e presso le associazioni di volontariato registrate presenti sul sistema di Protezione Civile.

Il servizio, realizzato tramite un finanziamento della Provincia di Lucca e coordinato dall’Ufficio Protezione Civile del Comune di Camaiore, punta a diffondere in maniera più capillare gli avvisi di protezione civile quali bollettini di allerte meteo, indicazioni e precauzioni da prendere durante gli eventi.

I touchscreen installati saranno in totale 10, suddivisi tra le Misericordie delle Seimiglia, Camaiore, Capezzano e Lido, la Croce Verde di Lido di Camaiore, le farmacie comunali, le sedi di Società Nazionale di Salvamento Versilia e di Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, così da coprire una porzione ampia del territorio e facilmente raggiungibili dalla popolazione.

Inizialmente i touchscreen erano destinati soltanto alle associazioni di volontariato, ma un accordo tra Amministrazione Comunale e Pluriservizi Camaiore permetterà l’installazione presso le farmacie comunali, così da raggiungere ancor più camaioresi.

“E’ importante tenere informati i cittadini – le parole del Sindaco Alessandro Del Dotto – riguardo gli eventi di Protezione Civile, non soltanto nel momento in cui tali eventi sono in corso. Fondamentale è l’opera di prevenzione ed educazione della popolazione e a questo proposito un buon aiuto ce lo forniscono le nuove tecnologie. Queste postazioni saranno installate volutamente in luoghi accessibili a tutti, così da abituare la cittadinanza a informarsi sulla prevenzione primaria del territorio così da essere avvisata per tempo delle

eventuali problematicità legate agli eventi meteo e agli altri fattori di rischio”.