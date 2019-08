Camaiore: riprende la campagna informativa di Comune e Ersu S.p.a. con la distribuzione dei kit

CAMAIORE – Dopo la pausa della settimana di Ferragosto, il Comune di Camaiore ed Ersu S.p.A riprendono gli incontri con la cittadinanza in vista del passaggio di consegne nella gestione della raccolta dei rifiuti, che avverrà il 30 settembre prossimo, con la conseguente estensione della raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale. Al 16 agosto sono stati già distribuiti 3.547 kit per le utenze domestiche. Gli appuntamenti si terranno tutti alle ore 21.00: lunedì 19 l’incontro sarà dedicato ai residenti della zona Carignoni-Borgovecchio-Fondi-Antichi e si terrà presso la Sala Bianchi in via delle Muretta 99. Martedì 20 il momento informativo si terrà presso il Cinema Borsalino e sarà rivolto agli abitanti del centro di Camaiore, mentre giovedì 22 saranno coinvolti gli abitanti di Lido di Camaiore con l’incontro che si svolgerà nella sala della Misericordia in via del Secco. Ultima tappa della settimana sarà venerdì 23 a Pedona, presso la ex scuola.

Resteranno attivi, fino a sabato 24 compreso, gli Infopoint di Camaiore, allestito nella Palestra della Scuola Media Pistelli, in via Andreuccetti 13, e di Capezzano Pianore, ubicato nella Palestra della Scuola Media Rosso di S. Secondo in via Giacosa 11. I cittadini potranno recarsi a questi due Infopoint nei seguenti orari: il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00, mentre il martedì, il giovedì, il venerdì dalle 15.00 alle 20.00 a Camaiore e dalle 14.00 alle 19.00 a Capezzano Pianore.

Da lunedì 19 verranno aperti gli Infopoint di Lido di Camaiore, presso la Misericordia di Lido in via del Secco angolo via Aurelia, e di Orbicciano, presso il Centro Civico. L’infopoint di Lido di Camaiore sarà aperto fino al 30 settembre, dal lunedì al sabato con orario 8.00-13.00 e 16.00-19.00, mentre l’Infopoint di Orbicciano, aperto anch’esso fino al 30 settembre, rispetterà l’orario dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 19:00.

Dal 2 al 30 settembre verrà attivato un ulteriore infopoint presso la Misericordia di Camaiore, in via del Mattatoio all’imbocco con la SP1 Francigena, aperto il il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 e il martedì, il giovedì, il venerdì dalle alle 19.00.

Tutte le Utenze Domestiche verranno fornite del nuovo kit di mastelli per effettuare la raccolta, che i cittadini dovranno ritirare presso gli Infopoint. In dotazione con il kit verranno forniti anche i sacchi, i calendari con giorni e orari di esposizione delle frazioni differenziate, nonché il piccolo libro contenente tutte le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta differenziata e per accedere ai servizi erogati da ERSU S.p.A. su chiamata e ai Centri di Raccolta. I residenti delle zone già coperte dal servizio porta a porta dovranno utilizzare i vecchi contenitori fino al 29 settembre. I vecchi contenitori potranno essere consegnati al nuovo gestore in occasione del primo ritiro del Multimateriale, venerdì 4 ottobre, come da calendario.