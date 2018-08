Camaiore: raccolta differenziata anche a Ponte di Sasso e Montebello

CAMAIORE – L’attività di raccolta differenziata porta a porta verrà estesa, a partire da lunedì 3 settembre 2018, nella zona di Montebello e in quella del Ponte di Sasso e de La Vallina. In particolare la prima prevede l’estensione per 210 utenze domestiche e 16 non domestiche in via Montebello fino a via Cappelletti esclusa. Le strade comprese sono: via Montebello via della Croce, piazza Don Carlo Andreini, Corte Calistro, via Cecchetto, via Chiucchini, vicolo Dietro al circolo, via Grotto, via Iris, Corte Piaceri, via Rio di Tesorata, Corte Saltatoio, Corte Saltatoio di sotto, via San Carlo e via Santa Margherita. Nell’area del Ponte di Sasso e de La Vallina saranno comprese circa 110 utenze domestiche e circa 14 non domestiche. Le strade comprese sono: SR439 Sarzanese, nel tratto tra il Ponte di Sasso e il confine con il Comune di Massarosa, via Bocchette, nel tratto tra la SR439 Sarzanese e via Cala Grande, via Artigiani e via Spedetto.

Nell’area saranno rimosse tutte le tipologie di cassonetto, ad eccezione delle campane per la raccolta del vetro. L’estensione va incontro anche alle tante segnalazioni pervenute all’ente e al gestore per il verificarsi continuo di casi di abbandono di rifiuti nelle isole ecologiche.

Per illustrare ai cittadini, residenti e non, le modalità della raccolta e dare loro ulteriori chiarimenti, sono previsti due incontri con la cittadinanza: mercoledì 29 agosto alle ore 21, presso la Sala Parrocchiale di Montebello in via Montebello 88 e giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21, presso la Sala del Centro Direzionale Le Bocchette in via dei Carpentieri.

I kit per la raccolta delle varie tipologie di rifiuto e l’eco-calendario saranno consegnati direttamente a domicilio da incaricati di Sea (che dovranno presentare un tesserino di riconoscimento) nella settimana che va dal 27 agosto al 1° settembre, in orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00. Qualora non vi sia nessuno presso l’abitazione sarà lasciato un avviso con i riferimenti da contattare per concordare un secondo tentativo di consegna.

Si ricorda che l’inosservanza delle regole di conferimento è sanzionata secondo le normative vigenti. In queste settimane si è aperta una campagna di controlli serrati al fine di limitare i fenomeni dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e del non corretto conferimento del rifiuto con l’utilizzo di telecamere fisse e mobili e di agenti della Polizia Municipale, anche in borghese. A seguito di queste attività sono state elevate diverse sanzioni per l’utilizzo non corretto dei cestini nel centro storico di Camaiore, per il conferimento di indifferenziato presso l’isola ecologica di viale Pistelli e per l’abbandono di ingombranti proprio nella zona de La Vallina.

«Un altro tassello importante sulla strada che ci porta all’estensione del porta a porta sull’intero territorio del Comune di Camaiore – il commento dell’assessore all’Ambiente Sara Pescaglini -. Peraltro in queste zone si erano verificati di sovente fenomeni di di abbandono di rifiuti e di ingombranti che si risolvono principalmente rimuovendo i cassonetti».