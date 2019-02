Camaiore: provvedimenti di viabilità per cantiere Ponte di Sasso

CAMAIORE – Per permettere lo svolgimento dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra SP1 Francigena e SR439 Sarzanese in località Ponte di Sasso, nei prossimi giorni il transito della zona sarà instradato in una rotonda provvisoria realizzata nell’area di cantiere.

Saranno perciò attivati alcuni provvedimenti di viabilità, validi per tutta la durata del cantiere:

– obbligo di svolta a destra sulla SR439 Sarzanese per chi transita sulla SP1 Francigena da Camaiore in direzione Viareggio (chi deve proseguire in direzione Massarosa non potrà più svoltare a sinistra ma dovrà svoltare a destra sulla SR439 Sarzanese, percorrere tutta la rotonda provvisoria e infine riprendere la direttrice in direzione Massarosa) e istituzione di uno stop all’intersezione con la SR439 Sarzanese;

– divieto di svolta a sinistra sulla SP1 Francigena per chi transita sulla SR439 Sarzanese da Capezzano Pianore in direzione Massarosa (per raggiungere Camaiore si dovrà utilizzare via Italica come viabilità alternativa);

– divieto di transito sulla SP1 Francigena nel tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione con via Italica e l’area di cantiere per gli autobus e i mezzi con lunghezza superiore agli 8,5 metri (i mezzi di questa tipologia dovranno necessariamente utilizzare via Italica come viabilità alternativa per raggiungere Viareggio e Massarosa, riprendendo la SR439 Sarzanese alla rotonda Caduti Divisione Acqui);

– istituzione del limite di velocità di 30 km/h su tutta l’area.

Si conferma inoltre l’interruzione di via delle Capanne e di via delle Bocchette in prossimità dell’intersezione con la SR439 Sarzanese.