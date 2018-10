Camaiore: nuovi lavori di asfaltatura in via Montebello

CAMAIORE – Partiranno domani martedì 2 ottobre i lavori di ripristino dell’asfaltatura di via Montebello nel tratto compreso tra la località Il Gallo e il bivio per Santa Lucia. La durata dei lavori è stimata in circa 10 giorni, salvo avverse condizioni meteo.

L’asfaltatura di questo tratto di Via Montebello sarà a carico di Enel S.p.a., che ripristinerà il fondo stradale manomesso per effettuare lavori di adeguamento della linea elettrica. Ciò è reso possibile dal Regolamento sulle manomissioni stradali del Comune di Camaiore, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 16 marzo, che prescrive la completa asfaltatura del tratto manomesso nel caso in cui la larghezza della sede stradale sia inferiore ai 5mt.

Al termine di questo intervento, via Montebello vedrà un altro lavoro di ripristino completo del manto stradale, nel tratto che dalla Chiesa porta verso Via Cafaggio, stavolta a opera di Gaia S.p.a.: i lavori partiranno entro la fine del mese di ottobre, in attesa di completare l’allaccio di nuove utenze alla tubatura dell’acquedotto principale, così da evitare manomissioni future.