Camaiore: iscrizioni all’albo scutatori 2019

CAMAIORE- Fino a venerdì 30 novembre sarà possibile iscriversi, per chi ancora non lo fosse già, all’Albo degli scrutatori del Comune di Camaiore, lista da cui si attinge tramite sorteggio per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Nel 2019 sono in programma le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, previste per il prossimo maggio. Chi fosse interessato dovrà protocollare il modulo debitamente compilato, reperibile sul sito del Comune di Camaiore nell’area tematica “Essere cittadino”, sezione “Modulistica e servizi online – Servizi demografici”. L’Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore rispetta il seguente orario: unedì, ore 08.30-12.30 – ore 14.30-17.00, martedì ore 08.30-12.30, mercoledì ore 08.30-12.30 – ore 14.30-17.00, giovedì ore 08.30-12.30, venerdì ore 08.30-12.30.