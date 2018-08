Camaiore: il 1 settembre inaugura a Bussoladomani la stuatua dedicata a Bigazzi

CAMAIORE – Sabato 1° settembre alle ore 18.00, nel Parco di Bussoladomani, si terrà la cerimonia di inaugurazione di una statua che ricorda la figura del compositore fiorentino Giancarlo Bigazzi. Alla conferenza stampa di presentazione di questa mattina erano presenti il Sindaco Alessandro Del Dotto, Gianna Albini Bigazzi, compagna di vita e più stretta collaboratrice del grande artista, Franco Colao, presidente del Trust Maestro Giancarlo Bigazzi, lo scultore Michele Cosci, realizzatore dell’opera, e i rappresentanti della Fonderia Mariani.

Bigazzi è stato uno dei protagonisti dell’epoca d’oro della Versilia e ha scelto Lido di Camaiore come ritiro negli anni della sua malattia. Autore di assoluti capolavori della musica leggera italiana e della colonna sonora di “Mediterrano”, film vincitore del premio Oscar 1992 come miglior film straniero, il compositore fiorentino ha firmato i testi di canzoni quali “Lisa dagli occhi blu”, “Rose rosse”, “Gloria”, “Montagne verdi” e della musica di “Cirano”, “Si può dare di più” e di altre canzoni che sono entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ha infatti collaborato con il gotha della scena nazionale, lavorando insieme a Mina, Massimo Ranieri, Renato Zero, Umberto Tozzi, Mia Martini e Marco Masini. Molti di questi artisti saranno presenti alla cerimonia per portare il loro personale omaggio all’uomo che per molti è stato un vero e proprio mentore.

«L’idea è nata nel corso di uno dei tanti colloqui che nel tempo ho avuto con Gianna – le parole del sindaco Del Dotto – e si inserisce in un percorso di riavvicinamento, anche emozionale, ad un epoca in cui la Versilia era al centro del mondo musicale. Un tributo necessario a quegli uomini che con il loro genio hanno reso grande questa terra, pilastri su cui si regge anche il progetto di rilancio di Bussoladomani. Un tributo che è volutamente partito da quelle figure che hanno servito la musica, spesso da dietro le quinte o mettendosi anima e corpo al servizio di un’idea come è stato per Sergio Bernardini, altro personaggio che vogliamo celebrare prossimamente a Bussoladomani».

«Voglio ringraziare tutti quanti hanno dato il loro contributo per questa iniziativa: il sindaco Del Dotto e i suoi collaboratori, il Comune di Camaiore, Franca Dini, che ha condiviso questo percorso sin dal principio, e il Trust Maestro Giancarlo Bigazzi – il commento di Gianna Albini Bigazzi -. Una menzione speciale va all’artista Michele Cosci e alla Fonderia Mariani: con Michele si è subito creata una grande empatia. Con grande capacità ha saputo ritrarre Giancarlo, uomo che pur essendo un personaggio pubblico, non amava la ribalta. Con lui mi affacciavo dal terrazzo e rivedevamo in quel parco, anni prima del progetti di rinascita, i ricordi di un’epoca felice. Per Giancarlo, Lido e la Versilia sono stati veramente luoghi dell’anima e li ha spesso celebrati con la sua musica».