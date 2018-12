Camaiore: firmato l’intesa per la retrocessione al Comune dei parcheggi a pagamento

CAMAIORE – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Camaiore e la Project Pontile Lido per la retrocessione all’ente della gestione dei parcheggi a pagamento presenti sul territorio comunale. L’atto conferma l’efficacia del project per la costruzione del pontile di Lido di Camaiore fino alla scadenza fissata al 31 dicembre 2033 e le condizioni della convenzione per la manutenzione, la gestione dei servizi attinenti al pontile, ai parcheggi interrati e alle strutture destinate ad attività commerciali; viene stralciata di contro la gestione della sosta a pagamento dei 1715 stalli blu che tornano di competenza del Comune di Camaiore sin dal 1° gennaio 2019. Il Comune corrisponderà annualmente, fino alla scadenza, l’importo complessivo di 655.000,00 € che si compone di tre voci: 540.000,00 € pari all’importo dei “ricavi da parcheggi” risultante dal Piano Economico Finanziario del project. Una somma equivalente a quanto versato annualmente alla società di project dalla Cooperativa Città di Lucca, soggetto gestore dei parcheggi, in forza del contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto tra la Project Lido e la stessa (la cifra sarà garantita al Comune dalla Cooperativa Città di Lucca secondo lo schema attuale); 90.000,00 € per i ricavi storicizzati delle sanzioni amministrative; 25.000,00 € per la quota rateizzata per i lavori suppletivi realizzati al pontile (monte totale 375.000,00 €).

Il predetto importo annuo fisso assorbe inoltre le pretese della Project riguardo l’adeguamento, mai avvenuto, delle tariffe ai coefficienti ISTAT e gli oneri sostenuti dalla società in seguito a cambiamenti normativi intervenuti tra il 2008 e il 2018 (variazione IVA e codice della strada, adeguamento parcometri). Il rapporto con il soggetto gestore dei parcheggi rimane in essere anche sotto l’egida del Comune di Camaiore con garanzie per quanto riguarda i livelli occupazionali.

L’ente torna quindi in possesso delle facoltà di gestione delle politiche della sosta che verranno valutate e aggiornate secondo un piano della mobilità, oggetto di prossima redazione. Inoltre il Comune di Camaiore avrà a disposizione un fondo di circa 230.000,00 € annui per la manutenzione delle opere connesse al pontile e più in generale della frazione di Lido di Camaiore. Ulteriore vantaggio è la chiusura del contenzioso con la Project Pontile per il pagamento della TARI sui parcheggi a pagamento.

La convenzione, prossimamente all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, permetterà di riequilibrare il TIR (Tasso Interno di Rendimento del project) al 7,1% come fissato in origine senza ulteriori esborsi per la comunità. Questo anche grazie all’accordo tra le parti per la diminuzione delle spese generali del project.

<<L’accordo sottoscritto questa mattina era un punto cruciale del nostro programma decennale di amministrazione: con una partita di giro riusciamo a riprendere in mano la gestione della sosta, elemento fondamentale per le politiche della mobilità e del turismo. Il Comune non ha intenzione di far cassa con questo atto ma torna a essere il protagonista di un settore strategico. Dopo un necessario periodo in cui approfondiremo la conoscenza della gestione, intendiamo proporre insieme alle forze politiche una revisione che porti a un servizio efficiente, attuale e che possa garantire l’interesse pubblico. Inoltre con l’accordo otteniamo un fondo manutenzione cospicuo che andrà annualmente a vantaggio di tutta la comunità>> – il commento del Sindaco Alessandro Del Dotto.

<<Siamo estremamente soddisfatti di questo protocollo d’intesa. Siamo stati sempre rispettosi riguardo alla diversità di visioni sul project tra l’attuale amministrazione e quella che l’ha sottoscritto, condizione necessaria per portare a termine una trattativa lunga e difficile. Ci siamo resi disponibili all’accordo, comprendendo reciprocamente le nuove esigenze e vedendo riconosciuto – lo diciamo con una punta d’orgoglio – il valore del pontile per la città di Camaiore>> – il commento dei soci della Project Pontile Lido, Stefano Varia e Giuseppe Bicicchi.