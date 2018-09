Camaiore festeggia il 74esimo anniversario della Liberazione e riceve la medaglia al merito civile

CAMAIORE -In occasione del 74° anniversario della Liberazione di Camaiore si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna della Medaglia di bronzo al Merito Civile conferita dal Presidente della Repubblica in favore del Comune di Camaiore. L’onorificenza è stata attribuita con il decreto presidenziale del 14 marzo scorso “per il chiaro esempio di elette virtù civiche e di amore per il prossimo mostrato durante il secondo conflitto mondiale”. Dopo la messa celebrata da Monsignor Silvio Righi, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna da parte di Sua Eccellenza Illustrissima Prefetto per la Provincia di Lucca dottoressa Maria Laura Simonetti. Nella Sala Consiliare “Senatore Pierantonio Graziani” le autorità civili convenute, le autorità militari, l’ANPI, le associazioni combattentistiche e d’arma del Comune di Camaiore hanno presenziato all’evento. La medaglia di bronzo è stata apposta al labaro comunale dal Sindaco Alessandro Del Dotto e dal Presidente del Consiglio Comunale Andrea Favilla. Presenti anche una folta rappresentanza degli alunni delle scuole comunali e gli ex sindaci Carla Dati, Antonio Dettori e Fabio Pezzini (impossibilitati a presenziare, hanno risposto all’invito anche gli ex sindaci Giampaolo Bertola, Cristiano Ceragioli e Franco Torcigliani).

Successivamente si sono tenuti due momenti particolarmente significativi con la deposizione delle corone di alloro e l’alzabandiera presso il Parco della Rimembranza, ai piedi del monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre, e presso il Parco FEB che ricorda il contributo donato alla causa della libertà dei camaioresi dalla Força Expedictionária Brasileira. A presenziare all’evento il Colonnello Ricardo Augusto do Amaral Peixoto, addetto militare dell’Ambasciata del Brasile in Italia.