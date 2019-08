Camaiore e Pietrasanta: concorso pubblico per assunzioni a tempo pieno nei due Comuni

VERSILIA – Il Comune di Camaiore e il Comune di Pietrasanta hanno indetto un concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria, unica per i due enti, finalizzata alla realizzazione – nel triennio di validità della graduatoria stessa – di complessive n. 15 assunzioni a tempo pieno e indeterminato (n. 10 per Camaiore; n. 5 per Pietrasanta) in qualità di Istruttore con funzioni di carattere amministrativo e contabile, con inquadramento alla categoria C di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni locali.

Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti e tutte le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sui siti Internet istituzionali del Comune di Camaiore e del Comune di Pietrasanta, nell’area “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di concorso”.

La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente in via telematica entro la data di scadenza del 19.09.2019.

Informazioni possono essere acquisite rivolgendosi all’Ufficio Personale del Comune di Camaiore (Tel. 0584 / 986215, 986278, 986233) o all’Ufficio Personale del Comune di Pietrasanta (Tel. 0584 / 795215, 795229, 795230).