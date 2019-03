Camaiore: da lunedì 18 marzo al via i lavori di riqualificazione in via Roma Capitale

CAMAIORE – A partire da oggi, lunedì 18 marzo, inizieranno in via Roma Capitale i lavori di riqualificazione che riguarderanno il tratto tra via Buozzi e via Verdi.

I lavori sono la prosecuzione degli interventi precedenti, partiti dall’intersezione con via del Fortino e comprenderanno sia il rifacimento della sede stradale sia la riqualificazione dei percorsi pedonali. Saranno inoltre realizzata la predisposizione per una nuova illuminazione pubblica. Durante l’intervento verranno fresate delle radici degli alberi che incombono sulla sede stradale, causando rischi per chi vi transita.

L’apertura del cantiere comporterà la chiusura di brevi tratti di via Roma Capitale in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori.

Il primo lotto di cantiere interesserà il tratto compreso tra via Buozzi e via Gasparini e prevede la chiusura di via Roma Capitale a partire dall’incrocio con via Vittorio Veneto fino all’incrocio con via Gasparini dal 18/03 al 12/05, salvo imprevisti e condizioni meteo avverse.

A completamento del primo lotto partiranno i lavori del tratto compreso tra via Gasparini e via Carducci, a cui seguirà l’ultimo tratto compreso tra via Carducci e via Verdi.

L’intervento avrà un costo complessivo di 300.000€.