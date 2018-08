Camaiore: al via i lavori per la videosorveglianza dinamica dei punti strategici della viabilità

CAMAIORE – Partiranno in questi giorni i cantieri per il posizionamento delle tre telecamere relative al progetto di videosorveglianza dinamica di punti strategici della viabilità, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sotto il coordinamento della Prefettura di Lucca.

Le telecamere saranno posizionate presso la rotonda tra SP1 Francigena e la via Vecchia Provinciale in località Ponte alla Gora, presso la rotonda tra via Italica e la SS1 Aurelia a Lido di Camaiore e infine presso l’intersezione tra via del Secco e Via del Paduletto a Lido di Camaiore.

Per consentire il collegamento con il centro di elaborazione dati, sarà installato un dispositivo di ricezione dei segnali e delle immagini nella frazione La Culla, in particolare nella zona alta del paese, lungo la strada che segna il confine con il Comune di Stazzema.