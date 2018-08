Calcio-mercato: la Lucchese mette a segno vari colpi per potenziare la squadra

LUCCA – La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver ceduto in prestito alla U.S. Pistoiese, in accordo con lo Spezia Calcio, proprietario del cartellino, il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Pagnini, portiere classe ’97.

La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso con la maglia rossonera, augurandogli inoltre le soddisfazioni professionali che merita.

E’ stato inoltre acquisito dal Milan il diritto alle prestazioni sportive di Juan Mauri, centrocampista argentino classe ’88. Dopo diverse esperienze nei club argentini di prima e seconda divisione, Mauri è stato acquistato dal Milan nel luglio del 2015, vestendo poi le maglie di Akragas e Paganese in Serie C. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2019.

In prestito dall’Ascoli Calcio invece con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco De Feo, attaccante classe ’94, che torna a Lucca dopo la stagione vissuta in Serie B con la maglia bianconera. Con 34 presenze e 9 gol in campionato, De Feo fu uno dei protagonisti assoluti della stagione 2016/17, che vide i rossoneri raggiungere il prestigioso traguardo dei quarti di finale dei play-off.

Sempre in prestito ma dal Milan, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Gabbia, difensore/centrocampista classe ’99. Il giovane, considerato tra i più promettenti del panorama nazionale, con un percorso ben avviato nelle rappresentative giovanili azzurre, può vantare diverse apparizioni con la prima squadra rossonera ed una presenza nei play-off di Europa League, contro lo Shkendija. Pupillo di Gennaro Gattuso e Vincenzo Montella, Gabbia può ricoprire indistintamente i ruoli centrali della difesa e del centrocampo.