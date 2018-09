Caffè Jazz: nuovo appuntamento con la musica il 7 settembre

LUCCA – Continua, venerdì 7 settembre, l’appuntamento lucchese del Jazz realizzat dalla gestione dell’Antico Caffè delle Mura che sta investendo, ormai da mesi , su questo genere di musica.

Grazie al Circolo lucca jazz ed alla direzione artistica del M°. Marco Cattani, quella che doveva essere una semlplice programmazione musicale si trasformata uin una vera e propria rassetgna Jazz. Alternandosi gruppi di indubbio valore quest manifestazione venerdì prossimo propone dei giovani jazisti, alcuni che hanno studiato al Liceo Musicale della nostra città con risultati ottimi, dimostrando che il jazz si sta aprendo un varco importante anche tra i giovani, notoriamente attratti da generi più immediati, come il po, il rock , ecc.

Quindi venerdì prossimo avremo questi quattro giovani promettenti esecutori che si proporranno al confronto con il jazz autentico che sta dando corpo a questa rassegna musicale promossa dal Caffè delle Mura, con il patrocinio del l’Opera delle Mura e del Comune di Lucca, “CAFE JAZZ’ ESTATE”.

Con Gabriel Bechini al clarinetto, cisaranno. Amedeo Borrella alla chitarra, Vittorio Fioramonti al contrabasso e Jacopo Sichi alla batteria.

Per avere tutte le informazioni è possibile collegarsi con le pagine social del Caffè delle Mura

(facebook.com/caffedellemuralucca e Instagram: caffedellemuralucca).

Per prenotare un tavolo per la cena o per assistere al concerto potete contattare i numeri di telefono:

0583.467993 oppure il cellulare 334.3412486.

www.facebook.com/pg/Riccardo-Arrighini-Modern-Quintet-197840204352333/posts/?ref=page_internal