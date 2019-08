Caffè de La Versiliana: dalla rivoluzione in cucina a gravidanza e liste d’attesa in sanità

MARINA DI PIETRASANTA – Lunedì 5 agosto alle ore 18.30 Eleonora Cozzella racconterà al Caffè de La Versiliana la sua “rivoluzione in cucina” intervistata da Luca Sommi.

Food writer e globtrotter, Eleonora Cozzella scrive per la sezione Sapori di Repubblica, collabora con riviste italiane e internazionali e lavora per la Guida ristoranti dell’Espresso da 10 anni.

Dal 2009 è a capo della giuria italiana del più prestigioso riconoscimento mondiale per la cucina, “The World’s 50 Best Restaurants” e ha scritto due libri sulla cultura del cibo: Pasta revolution (Giunti) e La Carbonara perfetta (Cinque sensi).

Conduttrice di importanti eventi gastronomici, è ormai un volto noto anche in televisione. Nel novembre 2017 è stata protagonista della semifinale di Hell’s Kitchen, a fianco di Carlo Cracco, e nel 2018 ha partecipato alla serie di Netflix “The Final table” ed è stata, prima donna nella storia della trasmissione, giudice della semifinale di Masterchef 7.

Partecipa molto spesso a La prova del cuoco e altre trasmissioni tv per raccontare il cibo nel suo rapporto con la cultura del paese, e – intervistata da Luca Sommi – porterà la sua rivoluzione culinaria agli Incontri al Caffè de La Versiliana. L’incontro, promosso e organizzato da Fondazione Versiliana e Loft Produzioni, sotto l’egida del Comune di Pietrasanta, è a ingresso libero e sarà trasmesso su Noi TV.

Alle 21.30 al Caffè de La Versiliana si parlerà invece di liste d’attesa e dolci attese. Al centro dell’incontro condotto da Fabrizio Diolaiuti ci saranno infatti da un lato le tematiche legate al delicato periodo della gravidanza di cui si parlerà con Paolo Mannella, Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Pisa e con Silvia Briani direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. E dall’altro si parlerà del rivoluzionario metodo del Dott. Carlo Rinaldo Tomassini, direttore di “Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale” come soluzione per il problema delle liste d’attesa in Sanità . Una questione apparentemente insormontabile, che invece a Pisa è stata del tutto superata a partire dal 2015. Il metodo chiamato Open Access garantisce la prestazione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta da parte del medico di medicina generale. Il Dott. Carlo Rinaldo Tomassini, autore del libro Liste di attesa in Sanità – La soluzione dell’Open Access che sarà presentato nel corso dell’incontro, ha diretto per dieci anni l’AOU di Pisa e nel suo libro descrive analiticamente la costruzione e il funzionamento di questo rivoluzionario metodo.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFÈ DE LA VERSILIANA:

Martedì 6 agosto

ore 18.30

Turismo in Toscana tra matrimoni Vip e Selfie da favola

Klaus Davi, giornalista, mass mediologo

Silvia Ceriegi, blogger

Conduce Claudio Sottili

Mercoledì 7 agosto

ore 18.30

Notte fonda

Salvo Sottile, giornalista

Conduce David De Filippi

Giovedì 8 agosto

ore 18.30

Collettivo e rivoluzione

Arrigo Sacchi, allenatore di calcio

Luigi Garlando, giornalista, scrittore

Conduce Andrea Scanzi

ore 21.30

Il caso Mattei, Salvini&Renzi: ma cosa passa per la testa dei politici ?

Massimiliano Lenzi, giornalista,scrittore

Vauro,vignettista

Ubaldo Bonuccelli,Dir. UOC Neurologia Unipi

Conduce Fabrizio Diolaiuti

Venerdì 9 agosto

La Tv di Domenico Iannacone e il racconto a mani nude

Domenico Iannacone

David Perluigi, giornalista

Nanni Delbecchi,giornalista