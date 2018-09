Cade per strada accidentalmente: anziana signora trasportata con ‘Pegaso’ a Cisanello

BAGNI DI LUCCA – Una caduta accidentale che poteva avere conseguenze molto gravi, scongiurate solo dalla tempestività dei soccorsi. E’ accaduto questa mattina a Bagni di Lucca, dove una donna di 74 anni, mentre camminava da sola in strada, è caduta accidentalmente appunto.

In un primo momento sembrava che la caduta non avesse avuto gravi conseguenze per la signora infortunata, ma il personale sanitario inviato dalla Centrale operativa del 118 ha riscontrato che la donna presentava problemi abbastanza rilevanti agli arti inferiori.

I sanitari, vista la situazione, hanno deciso che non vi era tempo da perdere e hanno allertato l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato la signora direttamente all’ospedale di Cisanello.