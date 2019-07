Bus navetta gratuito per Candalla attiva nei fine settimana fino al 31 agosto

CAMAIORE – Dal 13 luglio è attivo il servizio di bus navetta gratuito per raggiungere la località di Candalla organizzato dal Comune di Camaiore per la stagione estiva 2019.

L’obiettivo che il Comune si pone è quello di gestire il grande afflusso di turisti alle pozze scavate dal corso del fiume Lombricese, che compromette il sistema locale di parcheggi e intralcia la viabilità dei mezzi di soccorso.

Il servizio è attivo dal 13 luglio e si svolgerà ogni sabato e domenica fino al 31 agosto con orario 09.30-14 e 16 -18.30, con corse straordinarie giovedì 15 e venerdì 16 agosto.

Il percorso effettuato si svilupperà sull’anello: partendo dalla Rotonda dell’Amicizia in località Ponte alla Gora, passando per via Vecchia Provinciale, successivamente via Stadio, viale Oberdan, piazza Romboni, via Badia, via Gusceri, via Nuova,fino a raggiungere Candalla e poi il ritorno da via Nuova, via Gusceri, via Badia, piazza Romboni, via Fondi, SP1 Francigena, via Carignoni, via Stadio, via Vecchia Provinciale per raggiungere il punto di partenza alla Rotonda dell’Amicizia in località Ponte alla Gora.

Sono previste tre fermate in prossimità dei parcheggi scambiatori, alla Rotonda dell’Amicizia (nelle vicinanze si trovano i parcheggi nella zona Incaba), in via Stadio presso il Palasport (nelle vicinanze si trovano il parcheggio dello Stadio Comunale e il rinnovato parcheggio di fronte al Palazzetto dello Sport) e in piazza Romboni (nelle vicinanze si trovano i parcheggi di piazza Romboni, via Badia, piazza Elsa Morante – ex Sem – e viale Oberdan).