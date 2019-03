Buoni Scuola 2018-2019: da oggi, nel comune di Lucca, è possibile presentare la domanda

LUCCA – È aperto da oggi (1 marzo) il bando per il sostegno alle famiglie tramite “Buoni Scuola” per la frequenza nell’anno scolastico 2018/2019 nelle scuole dell’infanzia paritarie dei bambini dai 3 ai 6 anni. Potranno presentare domanda i cittadini residenti in Toscana i cui figli frequentano una scuola dell’infanzia paritaria privata del Comune di Lucca, che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare, non superiore a 30mila euro.

La modulistica per richiedere i “Buoni Scuola” è disponibile presso gli uffici dei Servizi scolastici, Centro Culturale Agorà, Piazza dei Servi Lucca oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via del Moro Lucca, presso le Scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di Lucca e sul sito istituzionale www.comune.lucca.it La domanda d’ammissione al bando, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente, deve essere presentata al Comune di Lucca entro e non oltre il giorno 1 aprile 2019. La consegna dovrà essere fatta a mano o via posta, tramite raccomandata A/R, al Protocollo Generale del Comune di Lucca, via S. Maria Corte Orlandini n. 3 Lucca; via e-mail alla casella di posta elettronica certificata comune.lucca@nullpostacert.toscana.it si precisa che la domanda dovrà essere spedita da un indirizzo certificato di posta elettronica certificata.

“Sono particolarmente soddisfatta per la celerità con cui siamo riusciti a giungere alla pubblicazione dell’avviso, considerato che questa misura è stata messa a disposizione del Comune dalla Regione Toscana lo scorso 12 febbraio. Ringrazio quindi i nostri uffici per il lavoro svolto – dichiara l’assessora alle Politiche formative Ilaria Vietina – I buoni scuola rappresentano un importante tassello per la qualità complessiva del nostro sistema scolastico”.