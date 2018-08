Bruciala pineta a Camaiore, in azione due elicotteri

CAMAIORE – Dal primo pomeriggio è in corso un incendio di pineta in località Orbicciano, nel comune di Camaiore. Sul posto il sistema regionale antincendio ha inviato due elicotteri, una squadra di operai dell’Unione dei Comuni della Versilia, 4 squadre Anpas e 1 della Misericordia per il volontariato.

Presenti i Vigili del fuoco per rifornimento mezzi e presidio di eventuali abitazioni minacciate dalle fiamme. Le operazioni, coordinate da un direttore della Regione Toscana, sono indirizzate ad evitare che il fuoco spinto dal vento possa ulteriormente allargarsi e aumentare intensità, data la presenza di vegetazione altamente infiammabile.

Probabile l’invio di ulteriori squadre dell’Antincendi boschivi per chiudere l’incendio prima della sera. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri forestali per risalire all’origine del rogo. Il periodo a rischio incendi termina il 31 agosto (salvo proroghe) e fino a questa data vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale e di accensione fuochi in bosco.