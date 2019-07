“Brexit Blues”: a Villa Bertelli la Brexit fra realtà e fantasia nel nuovo romanzo di Marco Varvello

FORTE DEI MARMI – “Brexit Blues” è il nuovo romanzo di Marco Varvello, corrispondente del Tg1 da Londra, che sarà presentato lunedì 15 luglio alle 18.30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’appuntamento, promosso dal Comitato Villa Bertelli, all’interno della rassegna estiva “L’altra Villa”, sarà l’occasione per raccontare l’atmosfera di disagio, che sta segnando la vita quotidiana e non solo politica, del Regno Unito. Varvello propone una serie di racconti su questo grande Paese, legati dal filo conduttore del romanzo politico, inserito nella realtà di tutti i giorni. Un ex ministro che organizza attentati, una guerra fra condomini, un triangolo finanziario destinato a finire nel sangue, una centrale nucleare cinese a due passi da Londra e le cure dell’NHS, il Servizio sanitario britannico, elargite come indulgenze a un villaggio romeno, sono i temi, magistralmente raccontati nel libro, dove ironia, fantasia e raffinato humour si mescolano in un unico grande racconto, che unisce realtà e finzione. Moderatrice dell’evento, la scrittrice Patrizia Fiaschi.

Marco Varvello, giornalista, è responsabile dell’ufficio di corrispondenza Rai per il Regno Unito. Già conduttore del Tg1, ha curato, sempre su Rai Uno “Il Fatto” di Enzo Biagi, è stato inviato negli Stati Uniti e corrispondente Rai da Berlino. Ha lavorato a “La Notte” e a “Il Giornale”, diretto da Indro Montanelli. Per Rizzoli ha scritto: “Dimentica le Mille e una notte” “Storie di matrimoni forzati nell’Inghilterra di fine millenio”.