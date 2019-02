Brennero, Baccelli: “Importante impegno dell’Amministrazione di Borgo a Mozzano, ora ognuno si rimbocchi le maniche”

TOSCANA – <<Fondamentale e urgente trovare presto una soluzione progettuale per mettere in sicurezza definitivamente il tratto del Brennero colpito, intervenendo anche con sistemi di protezione per l’alveo del Serchio>>. Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Ambiente, presente oggi al primo incontro del tavolo tecnico dopo i danni alla strada del Brennero derivanti dal maltempo dei primi del mese organizzato dal sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti.

<<Un grande impegno quello messo in campo dal sindaco Andreuccetti, che ha promosso questa riunione e ha avuto quindi l’idea di mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti coinvolti, da Anas a Regione Toscana, comuni limitrofi, Autorità di Distretto, Genio Civile – prosegue Baccelli –. Ognuno con le proprie competenze deve fare la sua parte in un momento così delicato per la comunità, il sindaco di Borgo a Mozzano è in prima linea e tutti noi dobbiamo affiancarlo e assolutamente non lasciare sola l’amministrazione. Anas in quest’occasione ha fatto presente l’ipotesi di riaprire la strada con senso unico alternato entro i primi 15 giorni di aprile per garantire una forma di viabilità che poi va assolutamente ripristinata in modalità ordinaria in tempi celeri. Sappiamo bene che la situazione è complicata ma è altrettanto vero che i comuni ed i cittadini coinvolti necessitano di risposte concrete e ed adeguate per poter superare le attuali criticità, lo spirito collaborativo e fattivo da parte di tutti i soggetti presenti a questo primo incontro va nella giusta direzione>>.