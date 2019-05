Bowling: avanti i Campionati Regionali con ottimi risultati per il Bt Astroline di Lucca

LUCCA – Al “PalaBowling Lucca” di S. Vito ed in contemporanea sulle piste pisane del “Bowling Angelica” di S. Romano, si sono disputate, per tre giorni, le gare di bowling valide per la seconda prova dei Campionati Regionali di singolo per le categorie maggiori di questo sport: M1, M2, M3, M4, e F2, F3 e F4, a cui si è registrato un grande successo sia di partecipazioni che di pubblico e un’ottima performance dei bowlers lucchesi del Bt Astroline Lucca che si allenano appunto sulle lane sanvitesi. Nelle sfide che si sono svolte nei giorni di martedì 21, giovedì 23 e domenica 26 maggio scorsi, vi hanno partecipato 90 atleti appartenenti a cinque società sportive della Toscana.

Per quanto riguarda i risultati ecco le prime piazze, in campo maschile e nella massima categoria M1: grande affermazione di Gianpiero Coppola portacolori del Bt Astroline di Lucca; in M2: Matteo Volpi dei Dark Devils di Vada; per la M3: Massimo Stefani degli All Star di Fornacette e da segnalare il secondo posto per Sonny Benedetti del Bt Astroline Lucca; nella M4: Riccardo Perini della formazione pratese dei Tweener.

Nel femminile le ragazze lucchesi del Bt Astroline Lucca hanno fatto valere la loro forza con la vittoria sia in F3: con Roberta D’Elia, che nella F4: di Veronica Baldi seguita sul secondo gradino del podio dalla compagna di squadra Chiara Nucci, in F2: al primo posto Valeri Gelichi dei Dark Devils.

Prossima e conclusiva tappa per questo Regionale di singolo si giocherà in terra livornese a Vada dove, nella seconda settimana di giugno, si ritroveranno tutti i giocatori toscani per contendersi il titolo di campione Toscano di categoria, con i lucchesi che hanno buone chance.

Ma al PalaBowling Lucca, che proprio ad inizio mese ha festeggiato i suoi 40 anni, nonostante sia fosse appena calato il sipario sulle gare delle massime categorie regionali di bowling, ecco che subito le piste sono state occupate agonisticamente dalla partecipazione degli studenti dell’Ipsia Giorgi, Pertini, Paladini e Machiavelli per disputare la finale del tradizionale appuntamento del “Torneo delle Scuole”. A questo torneo studentesco, hanno partecipato alle varie fasi d’istituto circa in 2mila di cinque plessi scolastici di scuole superiori. Alla finale hanno partecipato le migliori formazioni di ogni scuola in tutto si sono presentate alla fase conclusiva dieci squadre maschili e nove femminili. Alla competizione che si è svolta in team a tre c’è da sottolineare la magnifica performance della signorina Sassetti dell’Istutito Paladini che ha piazzato il miglior punteggio sbaragliando anche gli avversari maschili. Al termine di una mattinata di gare questi i risultati, per il femminile: vittoria dell’Istituto Paladini, nel maschile: primo posto del Machiavelli, mentre la vittoria nella classifica generale è andata all’Ipsia Giorgi.

<<E’ stata una bellissima mattinata di sport e di grande divertimento – afferma il responsabile del Bowling Lucca Roberto Franchini – pertanto colgo l’occasione per ringraziare, da parte nostra, tutti i professori e naturalmente gli stessi studenti, che si sono impegnati per la riuscita di questo importante evento lucchese>>.