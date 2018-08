Borgo a Mozzano: 24 posti per il servizio civile alla Misericordia

BORGO A MOZZANO – La Misericordia di Borgo a Mozzano, che ha aderito, insieme alle altre Misericordie lucchesi, ai progetti di Servizio Civile presentati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ha ottenuto l’approvazione di diversi progetti per complessi 24 posti, riservati ad altrettanti giovani, in età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, che potranno fare domanda presso la Confraternita di Misericordia del Borgo. I progetti offrono diversificato ventaglio di opportunità sia nel settore sociale che nel settore dell’emergenza sanitaria e, perfino, nel settore culturale. I progetti approvati sono i seguenti: Progetto 1: “RSA restiamo sempre attivi” – Prevede l’impiego di sei giovani presso il Centro Accoglienza Anziani della Misericordia e nelle attività domiciliari rivolte agli anziani del territorio. Progetto 2: “VOLONTARI PER LA VITA 2” – Prevede l’impiego di sei giovani nei servizi sanitari ordinari, di emergenza e nei trasporti sociali. Progetto 3: “CON TATTO” – Prevede l’impiego di sei giovani (quattro presso la sede di Borgo a Mozzano e due presso la Sezione della Val di Turrite) nei servizi di telesoccorso, di centralino, nei servizi a domicilio come la consegna dei pasti e dei farmaci, il trasporto sociale e sanitario ordinario. Progetto 4: “LA BIBLIOTECA SAN FRANCESCO: luogo di fede, storia e cultura 2” – Prevede l’impiego di quattro giovani presso la biblioteca del Convento di San Francesco per: collaborazione nella gestione ordinaria dei prestiti, catalogazione di libri e spartiti musicali, presenza nelle attività di promozione culturale, assistenza agli utenti della biblioteca, in modo particolare agli ospiti del Centro Accoglienza Anziani. Progetto 5: “CON NOI DURANTE NOI” –

Prevede l’impiego di due giovani per la realizzazione di servizi rivolti a persone con disabilità.

La scadenza delle domande è fissata alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.

Per poter partecipare alla selezione bisogna aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28° alla data di scadenza del bando.

E’ previsto un impiego di trenta ore settimanali per 12 mesi e ai volontari in servizio spetta un assegno mensile di Euro 433,80.

Tutti coloro che hanno interesse a partecipare possono contattare la Misericordia per ottenere tutte le informazioni utili e ritirare i progetti e la modulistica necessaria per presentare la domanda.